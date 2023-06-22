https://sputniknews.com.tr/20230622/titaniki-gormek-istemislerdi-kaybolan-denizaltida-oksijenleri-1408de-bitecek-1072728339.html

Titanik'i görmek istemişlerdi: Kaybolan denizaltıda oksijenleri 14.08'de bitecek

Titanik'i görmek istemişlerdi: Kaybolan denizaltıda oksijenleri 14.08'de bitecek

Okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. Titan içerisindeki oksijenin Türkiye saati ile... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T08:22+0300

2023-06-22T08:22+0300

2023-06-22T08:23+0300

dünya

oksijen

titanik

denizaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072728184_0:50:801:500_1920x0_80_0_0_145b1683ea7db7229f10646156d1515f.jpg

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekiplerin, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları sürüyor. Yolcu başına 250 bin dolar alan OceanGate Expeditions isimli şirket hafta sonu Titanik’in enkazına dalış yapan araç ile iletişimin koptuğunu ve Titan isimli su altı aracında bulunan yolcu ve mürettebatın kaybolduğunu açıkladı. Titan Beşlisi olarak da bilinen yolcuların kimlikleri de önceki günlerde açıklandı. İngiliz milyarder Hamish Harding, Oceangate’in CEO’su Stockton Rush, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman’ın yer aldığı araç ile 12.500 feetlik iniş sırasında bağlantı koptu. Kritik saat: 14.08Sözcü'nün haberine göre yetkililer, kurtarma çalışmaları devam ederken perşembe günü araç içerisindeki oksijenin biteceğini açıklamıştı. ABD Sahil Güvenlik Ekipleri oksijenin ne zaman biteceğini de net bir şekilde duyurdu. Resmi açıklamaya göre Titan içerisindeki oksijenin Türkiye saati ile 14.08’de biteceği belirtildi. Bu açıklama moralleri bozsa da ABD’li yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının son hızla devam ettiğinin de altını çizdi. Açıklamada, “Bir noktada zor bir karar vermek zorunda kalabiliriz fakat sonuna kadar umudumuzu korumaya çalışacağız” denildi.Titanik Atlantik'in sularına gömülmüştü"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230621/titanik-enkazina-sefer-yapan-denizaltinin-sirketi-guvenlik-endiseleri-hakkinda-defalarca-uyarilmis-1072699041.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oksijen, titanik, denizaltı