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https://sputniknews.com.tr/20230622/tir-parkinda-kacak-akaryakit-ve-gizli-yeralti-tanki-ele-gecirildi-1072760037.html
TIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi
TIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi
Ağrı'da, bir TIR parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
ağrı
akaryakıt
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Ağrı'da, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir TIR parkında arama yapıldı.Aramada, TIR parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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ağrı, akaryakıt
ağrı, akaryakıt

TIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi

18:19 22.06.2023 (güncellendi: 18:20 22.06.2023)
© AATIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi
TIR parkında kaçak akaryakıt ve gizli yeraltı tankı ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Ağrı'da, bir TIR parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi
Ağrı'da, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir TIR parkında arama yapıldı.
Aramada, TIR parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.
Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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