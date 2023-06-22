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https://sputniknews.com.tr/20230622/thy-kaptan-pilotu-otoyoldan-firlayan-tasin-aracina-carpmasi-sonucu-oldu-1072743884.html
THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü
THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü
Ankara'da pilot Saygın Doğan, otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:00+0300
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Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine düştü.Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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thy, pilot, kaza
thy, pilot, kaza

THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü

13:00 22.06.2023
© AATHY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü
THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Ankara'da pilot Saygın Doğan, otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine düştü.
Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.
Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.
Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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