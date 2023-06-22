https://sputniknews.com.tr/20230622/thy-kaptan-pilotu-otoyoldan-firlayan-tasin-aracina-carpmasi-sonucu-oldu-1072743884.html

THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü

THY kaptan pilotu otoyoldan fırlayan taşın aracına çarpması sonucu öldü

Ankara'da pilot Saygın Doğan, otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T13:00+0300

2023-06-22T13:00+0300

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yaşam

thy

pilot

kaza

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Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine düştü.Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.Yaralı kardeşler çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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2023

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thy, pilot, kaza