https://sputniknews.com.tr/20230622/tffden-yabanci-kuralina-1-ilaveleri-1072736530.html

TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri

TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri

TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T11:53+0300

2023-06-22T11:53+0300

2023-06-22T11:53+0300

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 2023-2024 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralı statüsünde değişikliğe gitti de duyuruldu.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."

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türkiye futbol federasyonu (tff)