https://sputniknews.com.tr/20230622/tffden-yabanci-kuralina-1-ilaveleri-1072736530.html
TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri
TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri
TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T11:53+0300
2023-06-22T11:53+0300
2023-06-22T11:53+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 2023-2024 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralı statüsünde değişikliğe gitti de duyuruldu.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri
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TFF 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 2023-2024 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralı statüsünde değişikliğe gitti de duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler."