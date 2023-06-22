https://sputniknews.com.tr/20230622/tbmm-disisleri-komisyonu-23-kanun-teklifini-kabul-etti-1072761662.html

TBMM Dışişleri Komisyonu 23 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu 23 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 23 kanun teklifini kabul etti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T19:31+0300

2023-06-22T19:31+0300

2023-06-22T19:31+0300

türkiye

tbmm dışişleri komisyonu

israil-filistin

filistin

mahmut abbas

ismail özdemir

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.Oktay, gündemdeki uluslararası sözleşmelerin daha önce görüşülerek benimsendiğini ancak seçim nedeniyle kadük kaldığını bu nedenle yeniden gündeme alındığını söyledi. Oktay, bu anlaşmaların ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:Filistin yönetimine eleştirilerMHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamalarını anımsatarak Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalara şerh koymak istediklerini belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmalar Filistin politikamızla son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız" dedi.Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

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tbmm dışişleri komisyonu, israil-filistin, filistin, mahmut abbas, ismail özdemir