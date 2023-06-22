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TBMM Dışişleri Komisyonu 23 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu 23 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 23 kanun teklifini kabul etti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.Oktay, gündemdeki uluslararası sözleşmelerin daha önce görüşülerek benimsendiğini ancak seçim nedeniyle kadük kaldığını bu nedenle yeniden gündeme alındığını söyledi. Oktay, bu anlaşmaların ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:Filistin yönetimine eleştirilerMHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamalarını anımsatarak Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalara şerh koymak istediklerini belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmalar Filistin politikamızla son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız" dedi.Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.
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TBMM Dışişleri Komisyonu 23 kanun teklifini kabul etti

19:31 22.06.2023
© AA / Aytuğ Can SencarTBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 23 kanun teklifini kabul etti. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 23 kanun teklifini kabul etti. Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA / Aytuğ Can Sencar
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TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 23 kanun teklifini kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu toplandı.
Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Oktay, gündemdeki uluslararası sözleşmelerin daha önce görüşülerek benimsendiğini ancak seçim nedeniyle kadük kaldığını bu nedenle yeniden gündeme alındığını söyledi. Oktay, bu anlaşmaların ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.
Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
" Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile KKTC Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Spitsbergen ile İlgili Olarak 9 Şubat 1920 Tarihinde Paris'te İmzalanan Antlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Hükümetlerarası Kuru Limanlar Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Sierra Leone Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Nijerya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Senegal Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Sri Lanka Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Kamboçya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Notalarla birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Kırgızistan Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Maldivler Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Paraguay Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Gine Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Palau Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Lesotho Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Ekvator Ginesi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Burkina Faso Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ve Namibya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Türkiye ile Arnavutluk Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Filistin yönetimine eleştiriler

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamalarını anımsatarak Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalara şerh koymak istediklerini belirtti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmalar Filistin politikamızla son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız" dedi.
Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.
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