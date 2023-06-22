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Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik’in 5 yaşındaki... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:01+0300
2023-06-22T15:01+0300
yaşam
heimlich manevrası
türkiye
diyarbakır
çocuk
şeker
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Kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğle saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. 'İnsan hayatı o kadar da ucuz değil'Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/heimlich-manevrasiyla-kendi-hayatini-kurtardi-1060867928.html
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heimlich manevrası, türkiye, diyarbakır, çocuk, şeker
heimlich manevrası, türkiye, diyarbakır, çocuk, şeker

Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla kurtarıldı

15:01 22.06.2023
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİSoluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / HASAN ALAN - MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ
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Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik’in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğle saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı.

'İnsan hayatı o kadar da ucuz değil'

Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum” dedi.
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Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı
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