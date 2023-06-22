https://sputniknews.com.tr/20230622/soluk-borusuna-seker-kacan-5-yasindaki-cocuk-heimlich-manevrasiyla-kurtarildi-1072751182.html

Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik’in 5 yaşındaki... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:01+0300

2023-06-22T15:01+0300

2023-06-22T15:01+0300

yaşam

heimlich manevrası

türkiye

diyarbakır

çocuk

şeker

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Kuyumcu Yusuf Çelik, dükkanında oturduğu esnada öğle saatlerinde dükkanın önünde annesi ile yürüyen erkek çocuğun nefes alamadığını fark etti. Duruma müdahale etmek için hemen dışarı çıkan Çelik, Heimlich manevrası ile küçük çocuğun boğazında kalan şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. 'İnsan hayatı o kadar da ucuz değil'Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, “Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/heimlich-manevrasiyla-kendi-hayatini-kurtardi-1060867928.html

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heimlich manevrası, türkiye, diyarbakır, çocuk, şeker