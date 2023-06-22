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https://sputniknews.com.tr/20230622/sgk-uzmanindan-canli-yayinda-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-kesin-diyerek-oran-verdi-1072727284.html
SGK uzmanından canlı yayında memur ve emekli maaşına zam açıklaması: 'Kesin' diyerek oran verdi
SGK uzmanından canlı yayında memur ve emekli maaşına zam açıklaması: 'Kesin' diyerek oran verdi
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemeye çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli maaşlarına zam oranı... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T07:04+0300
2023-06-22T07:04+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli maaşı
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Asgari ücretin yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur yapılacak düzenlemeleri merakla takip ediyor. TÜİK'in 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının netleşmesi beklenirken, yapılacak zam oranıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'kesin' diyerek emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. 'Yüzde 30 zam'Erdursun, "Emekli maaşlarına zam oranı bence kesin yüzde 30 olacak" diye konuştu. Erdursun yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Emekli maaşlarına kademeli zam düzenlemesi bu kez olabilir. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'yi değiştirmeden, kök aylıklara zam yapabilirler. Bu durumda 7 bin 500 TL yerinde kalır. Kök aylıklarda da örnek veriyorum; bir kişinin gerçek aylığı 7 bin TL ise o kişiye yüzde 30 zam yapıp, kişinin aylığı 9 bin 100 TL'ye çıkabilir. Ya da bir kişinin gerçek aylığı 6 bin TL ise ona yüzde 30 zam yapılıp maaşı 7 bin 800 TL'ye çıkar. Yani 6 bin TL'nin altında alan kişiler 7 bin 500 TL'ye devam eder. Onun dışında yüze 30 zam öngörüyorum. En düşük memur maaşı şu an 11 bin 800 TL. Bu 11 bin 800 TL'ye yüzde 85 zam yapılarak ya da 15 bin TL alana yüzde 85, 20 bin alana yüzde 85 zam şeklinde olmaz. 11 bin 800 TL alanlara örnek veriyorum denir ki; '6 bin 200 TL ilave yapıyoruz, yani sizin kök aylığınızı 18 bin TL'ye çıkartıyoruz. Bunun üzerine de bir oransal zam yapıyoruz ve bununla birlikte maaşınızı toplamda 22 bin TL'ye çıkartıyoruz.' Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarken; 18 bin TL alan birinin maaşı da 23 bin TL'ye çıkar. Bu durumda sıkıntı yaratabilir."
https://sputniknews.com.tr/20230621/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-duyurdu-en-dusuk-memur-maasina-zam-netlesti-1072691075.html
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SGK uzmanından canlı yayında memur ve emekli maaşına zam açıklaması: 'Kesin' diyerek oran verdi

07:04 22.06.2023
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Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemeye çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli maaşlarına zam oranı bence kesin yüzde 30 olacak" dedi.
Asgari ücretin yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli ve memur yapılacak düzenlemeleri merakla takip ediyor.
TÜİK'in 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının netleşmesi beklenirken, yapılacak zam oranıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'kesin' diyerek emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

'Yüzde 30 zam'

Erdursun, "Emekli maaşlarına zam oranı bence kesin yüzde 30 olacak" diye konuştu.
Erdursun yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli maaşlarına kademeli zam düzenlemesi bu kez olabilir. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'yi değiştirmeden, kök aylıklara zam yapabilirler. Bu durumda 7 bin 500 TL yerinde kalır. Kök aylıklarda da örnek veriyorum; bir kişinin gerçek aylığı 7 bin TL ise o kişiye yüzde 30 zam yapıp, kişinin aylığı 9 bin 100 TL'ye çıkabilir. Ya da bir kişinin gerçek aylığı 6 bin TL ise ona yüzde 30 zam yapılıp maaşı 7 bin 800 TL'ye çıkar. Yani 6 bin TL'nin altında alan kişiler 7 bin 500 TL'ye devam eder. Onun dışında yüze 30 zam öngörüyorum. En düşük memur maaşı şu an 11 bin 800 TL. Bu 11 bin 800 TL'ye yüzde 85 zam yapılarak ya da 15 bin TL alana yüzde 85, 20 bin alana yüzde 85 zam şeklinde olmaz. 11 bin 800 TL alanlara örnek veriyorum denir ki; '6 bin 200 TL ilave yapıyoruz, yani sizin kök aylığınızı 18 bin TL'ye çıkartıyoruz. Bunun üzerine de bir oransal zam yapıyoruz ve bununla birlikte maaşınızı toplamda 22 bin TL'ye çıkartıyoruz.' Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarken; 18 bin TL alan birinin maaşı da 23 bin TL'ye çıkar. Bu durumda sıkıntı yaratabilir."
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Bakan Işıkhan tarih verdi: En düşük memur maaşı netleşti, emekliye zam açıklaması
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