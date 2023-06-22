Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230622/sam-ziyaretinden-once-paylasim-yapan-ozdag-istanbuldaki-tek-suriyeli-suriye-pasaji-olacak-1072767850.html
Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak
Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul'da Suriye Pasajı'na gitti. Özdağ, "İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:41+0300
2023-06-22T22:41+0300
politika
zafer partisi
ümit özdağ
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071782421_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_aefb6332f95ae426a1f2de2f5377e96f.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'na gitti.Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Suriye seyahatinden önce İstiklal Caddesi'nde Suriye Pasajı'na gittik. Zafer Partisi İstanbul’daki tek Suriyeli olarak Suriye Pasajı'nın kalmasını sağlayacak" dedi.
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071782421_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1f04e167c707db84d69b58a03f142eec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zafer partisi, ümit özdağ, suriye
zafer partisi, ümit özdağ, suriye

Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak

22:41 22.06.2023
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul'da Suriye Pasajı'na gitti. Özdağ, "İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak" paylaşımını yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'na gitti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Suriye seyahatinden önce İstiklal Caddesi'nde Suriye Pasajı'na gittik. Zafer Partisi İstanbul’daki tek Suriyeli olarak Suriye Pasajı'nın kalmasını sağlayacak" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала