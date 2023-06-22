https://sputniknews.com.tr/20230622/sam-ziyaretinden-once-paylasim-yapan-ozdag-istanbuldaki-tek-suriyeli-suriye-pasaji-olacak-1072767850.html
Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak
Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul'da Suriye Pasajı'na gitti. Özdağ, "İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:41+0300
2023-06-22T22:41+0300
2023-06-22T22:41+0300
politika
zafer partisi
ümit özdağ
suriye
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'na gitti.Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Suriye seyahatinden önce İstiklal Caddesi'nde Suriye Pasajı'na gittik. Zafer Partisi İstanbul’daki tek Suriyeli olarak Suriye Pasajı'nın kalmasını sağlayacak" dedi.
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zafer partisi, ümit özdağ, suriye
zafer partisi, ümit özdağ, suriye
Şam ziyaretinden önce paylaşım yapan Özdağ: İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul'da Suriye Pasajı'na gitti. Özdağ, "İstanbul'daki tek Suriyeli, Suriye Pasajı olacak" paylaşımını yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyaret öncesinde İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Suriye Pasajı'na gitti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Özdağ, "Suriye seyahatinden önce İstiklal Caddesi'nde Suriye Pasajı'na gittik. Zafer Partisi İstanbul’daki tek Suriyeli olarak Suriye Pasajı'nın kalmasını sağlayacak" dedi.