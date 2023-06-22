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https://sputniknews.com.tr/20230622/rusyada-nazilerin-katinda-katlettikleri-polonyalilarla-ilgili-ifadeleri-ifsa-edildi-1072758653.html
Rusya’da, Nazilerin Katın’da katlettikleri Polonyalılarla ilgili ifadeleri ifşa edildi
Rusya’da, Nazilerin Katın’da katlettikleri Polonyalılarla ilgili ifadeleri ifşa edildi
Sovyet ordusunun esir aldığı Alman askerler, Katın’daki Polonyalı subayların Sovyet güvenlik servisi NKVD tarafından değil, Naziler tarafından kurşuna... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:45+0300
2023-06-22T17:46+0300
sscb
2. dünya savaşı
nazi
polonya
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Rusya’nın Smolensk Bölgesi’nin Yeni Sosyal ve Siyasi Tarih Devlet Arşivi, Nazi Almanya’sının kriminal polis teşkilatında çalışan eski fotoğrafçı Fritz Jurasek’le yapılan sorgunun fotokopilerini yayımladı. Jurasek, Nazilerin kurduğu özel komisyonda yer aldığını ve görevlerinin, “gelecekte Sovyetler Birliği’ne karşı karalayıcı propaganda amacıyla kullanılacak olabildiğince çok malzeme üretmek” olduğunu itiraf etti.Jurasek, Nazi Almanya’sının İmparatorluk Güvenlik Baş İdaresi’ne bağlı kriminal polis idaresinin yöneticilerinden birinin ona, Katın ormanında açılan mezarların ve çıkarılan Polonyalı subayların cesetlerinin gizli bir şekilde fotoğraflarını çekme görevini verdiğini anlattı.Esirin ifadesine göre, cesetler o kadar iyi durumdaydı ki, Nazi propagandasının söylediği gibi 1941 öncesinde öldürüldüklerine inanmak mümkün değildi. Jurasek, “Yüzlerce cesedi bizzat inceledikten ve öldürülen Polonyalı subayların kafalarının arkasında Alman mermileri bulduktan sonra, bunların Almanlar tarafından vurulduğu sonucuna vardım” diye kaydetti.Jurasek, Nazi yöneticilerinin, dünya kamuoyunu kandırmak ve işledikleri suçların izlerini saklamak için provokatif yalan propaganda yoluyla işledikleri vahşilikleri Sovyetler Birliği’nin üstüne yıkmaya çalıştığını söyledi. İfadelerine göre, Alman yöneticiler Katın ormanına, esir İngiliz ve Amerikalı askerler dahil 'çeşitli Alman ve yabancı kuruluşların temsilcilerinden oluşan özel komisyonlar' gönderdi. Komisyon üyelerinin dönüşte, “Rusların işlediği vahşilikler” hakkında yalanlar yayması gerektiği belirtildi.Joseph Goebbels yönetimindeki Almanya Propaganda Bakanlığı, 13 Nisan 1943’te, Smolensk Bölgesi’ndeki Katın ormanında, NKVD tarafından vurulduğu iddia edilen Polonyalı subaylara ait bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu. Sovyet Ordusu, Smolensk Bölgesi’ni kurtardıktan sonra oluşturulan Sovyet komisyon, Katın’daki Polonyalıların 1941 sonbaharında, Alman işgalci güçler tarafından öldürüldüğü sonucuna varmıştı. Polonya, askerlerin NKVD tarafından öldürüldüğüne inanıyor ve bu katliam için soykırım terimini kullanıyor.Bazı Rus tarihçilerin görüşüne göre, Katın’daki idamlar Naziler tarafından düzenlendi. Katın Dosyası, Nazi Almanya’sının provokasyonuydu. Amaçları, Hitler karşıtı ittifakın saflarına nifak tohumlarını ekmekti. Uzmanların kaydettiği gibi, Sovyet yönetiminin Polonyalı subayları kurşuna dizmek için hiçbir sebebi yoktu, zira Moskova için hiçbir tehdit arz etmiyorlardı. Hatta 1930’ların sonlarındaki gerilim bağlamında, Polonyalı savaş esirlerinin yargısız infazı, Sovyetler Birliği ile İngiltere ve Fransa arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine, gelecekte de bu olayın Sovyetler Birliği’ne saldırı için bir bahane olarak kullanılmasına katkıda bulunabilirdi.
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sscb, 2. dünya savaşı, nazi, polonya
sscb, 2. dünya savaşı, nazi, polonya

Rusya’da, Nazilerin Katın’da katlettikleri Polonyalılarla ilgili ifadeleri ifşa edildi

17:45 22.06.2023 (güncellendi: 17:46 22.06.2023)
© Sputnik / РИА НовостиKatın Katliamı
Katın Katliamı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Sovyet ordusunun esir aldığı Alman askerler, Katın’daki Polonyalı subayların Sovyet güvenlik servisi NKVD tarafından değil, Naziler tarafından kurşuna dizildiğini ve Sovyet askerlerin işlediği vahşiliklerle ilgili yalanları aktif olarak ABD ve İngiltere’ye satmaya çalıştıklarını ayrıntılarıyla anlattı.
Rusya’nın Smolensk Bölgesi’nin Yeni Sosyal ve Siyasi Tarih Devlet Arşivi, Nazi Almanya’sının kriminal polis teşkilatında çalışan eski fotoğrafçı Fritz Jurasek’le yapılan sorgunun fotokopilerini yayımladı.

Jurasek, Nazilerin kurduğu özel komisyonda yer aldığını ve görevlerinin, “gelecekte Sovyetler Birliği’ne karşı karalayıcı propaganda amacıyla kullanılacak olabildiğince çok malzeme üretmek” olduğunu itiraf etti.
Jurasek, Nazi Almanya’sının İmparatorluk Güvenlik Baş İdaresi’ne bağlı kriminal polis idaresinin yöneticilerinden birinin ona, Katın ormanında açılan mezarların ve çıkarılan Polonyalı subayların cesetlerinin gizli bir şekilde fotoğraflarını çekme görevini verdiğini anlattı.
Esirin ifadesine göre, cesetler o kadar iyi durumdaydı ki, Nazi propagandasının söylediği gibi 1941 öncesinde öldürüldüklerine inanmak mümkün değildi. Jurasek, “Yüzlerce cesedi bizzat inceledikten ve öldürülen Polonyalı subayların kafalarının arkasında Alman mermileri bulduktan sonra, bunların Almanlar tarafından vurulduğu sonucuna vardım” diye kaydetti.
Jurasek, Nazi yöneticilerinin, dünya kamuoyunu kandırmak ve işledikleri suçların izlerini saklamak için provokatif yalan propaganda yoluyla işledikleri vahşilikleri Sovyetler Birliği’nin üstüne yıkmaya çalıştığını söyledi. İfadelerine göre, Alman yöneticiler Katın ormanına, esir İngiliz ve Amerikalı askerler dahil 'çeşitli Alman ve yabancı kuruluşların temsilcilerinden oluşan özel komisyonlar' gönderdi. Komisyon üyelerinin dönüşte, “Rusların işlediği vahşilikler” hakkında yalanlar yayması gerektiği belirtildi.
Joseph Goebbels yönetimindeki Almanya Propaganda Bakanlığı, 13 Nisan 1943’te, Smolensk Bölgesi’ndeki Katın ormanında, NKVD tarafından vurulduğu iddia edilen Polonyalı subaylara ait bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu. Sovyet Ordusu, Smolensk Bölgesi’ni kurtardıktan sonra oluşturulan Sovyet komisyon, Katın’daki Polonyalıların 1941 sonbaharında, Alman işgalci güçler tarafından öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Polonya, askerlerin NKVD tarafından öldürüldüğüne inanıyor ve bu katliam için soykırım terimini kullanıyor.
Bazı Rus tarihçilerin görüşüne göre, Katın’daki idamlar Naziler tarafından düzenlendi.

Katın Dosyası, Nazi Almanya’sının provokasyonuydu. Amaçları, Hitler karşıtı ittifakın saflarına nifak tohumlarını ekmekti. Uzmanların kaydettiği gibi, Sovyet yönetiminin Polonyalı subayları kurşuna dizmek için hiçbir sebebi yoktu, zira Moskova için hiçbir tehdit arz etmiyorlardı. Hatta 1930’ların sonlarındaki gerilim bağlamında, Polonyalı savaş esirlerinin yargısız infazı, Sovyetler Birliği ile İngiltere ve Fransa arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine, gelecekte de bu olayın Sovyetler Birliği’ne saldırı için bir bahane olarak kullanılmasına katkıda bulunabilirdi.
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