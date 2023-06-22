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https://sputniknews.com.tr/20230622/rus-komutan-yevmenov-tum-firkateyn-ve-korvetler-tsirkon-hipersonik-fuzeleriyle-donatilacak-1072755992.html
Rus komutan Yevmenov: Tüm fırkateyn ve korvetler, Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacak
Rus komutan Yevmenov: Tüm fırkateyn ve korvetler, Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacak
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, yapım aşamasındaki ve yeni tüm fırkateynler ile korvetlerin Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacağını... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-22T16:38+0300
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St. Petersburg yakınındaki Kronstadt'ta düzenlenen Uluslararası Donanma Fuarı'nda Sputnik'e demeç veren Yevmenov, "Yapım aşamasındaki ve devreye alınan fırkateyn tipi gemiler, Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacak. Korvetler de aynı şekilde" dedi.Rusya Donanması'nın Oniks ve Kalibr tipi kruz füzelerinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Yevmenov, söz konusu füzelerin yüksek güvenirliğe sahip olduklarını kanıtladığının altını çizdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta yaptığı açıklamada, deniz bazlı Tsirkon hipersonik füzelerinin 2023 yılında toplu olarak Rusya ordusuna teslim edilmeye başlanacağını açıklamıştı.Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve 1000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
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rusya, donanma, donanma günü, donanma komutanlığı, rus donanması

Rus komutan Yevmenov: Tüm fırkateyn ve korvetler, Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacak

16:38 22.06.2023
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 Eysk ve Kasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Александр Батанов
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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, yapım aşamasındaki ve yeni tüm fırkateynler ile korvetlerin Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacağını belirtti.
St. Petersburg yakınındaki Kronstadt'ta düzenlenen Uluslararası Donanma Fuarı'nda Sputnik'e demeç veren Yevmenov, "Yapım aşamasındaki ve devreye alınan fırkateyn tipi gemiler, Tsirkon hipersonik füzeleriyle donatılacak. Korvetler de aynı şekilde" dedi.

Rusya Donanması'nın Oniks ve Kalibr tipi kruz füzelerinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Yevmenov, söz konusu füzelerin yüksek güvenirliğe sahip olduklarını kanıtladığının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta yaptığı açıklamada, deniz bazlı Tsirkon hipersonik füzelerinin 2023 yılında toplu olarak Rusya ordusuna teslim edilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve 1000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.
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