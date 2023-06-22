https://sputniknews.com.tr/20230622/rus-komutan-poseydon-nukleer-araclari-tasiyacak-belgorod-denizaltisi-bu-yil-hizmete-girecek-1072766793.html
Rus komutan: Poseydon nükleer araçları taşıyacak Belgorod denizaltısı bu yıl hizmete girecek
Rus komutan: Poseydon nükleer araçları taşıyacak Belgorod denizaltısı bu yıl hizmete girecek
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:15+0300
2023-06-22T22:15+0300
2023-06-22T22:15+0300
savunma
rusya
denizaltı
belgorod
nükleer füze
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St. Petersburg kentinin yakınlarındaki Kronstadt bölgesinde düzenlenen Uluslararası Donanma Fuarı'nda Sputnik'e konuşan Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın hizmetine gireceğini söyledi.İlgii soruyu yanıtlayan Yevmenov, “Devlet Başkanımızın dediği gibi, yıl içinde kabulü yapacağız” ifadelerini kullandı.Belgorod çok işlevli nükleer denizaltısı 949A Antey projesi kapsamında geliştirildi ve Poseydon nükleer insansız sualtı araçlarını taşıyacak şekilde modifiye edildi. Denizaltı Nisan 2019’da suya indirildi, Temmuz 2022’de ise Rus donanmasına teslim edildi.Şu anda Sevmaş Fabrikası’nın tersane ünitelerinde inşa edilmekte olan Habarovsk nükleer denizaltısı ise Poseydon insansız su altı araçlarının düzenli taşıyıcısı olacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk olarak 31 Mart 2018'de yaptığı Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşmış, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini ifade etmişti.Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip Poseydon insansız denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.
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rusya, denizaltı, belgorod, nükleer füze
rusya, denizaltı, belgorod, nükleer füze
Rus komutan: Poseydon nükleer araçları taşıyacak Belgorod denizaltısı bu yıl hizmete girecek
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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın hizmetine gireceğini belirtti.
St. Petersburg kentinin yakınlarındaki Kronstadt bölgesinde düzenlenen Uluslararası Donanma Fuarı'nda Sputnik'e konuşan Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın hizmetine gireceğini söyledi.
İlgii soruyu yanıtlayan Yevmenov, “Devlet Başkanımızın dediği gibi, yıl içinde kabulü yapacağız” ifadelerini kullandı.
Belgorod çok işlevli nükleer denizaltısı 949A Antey projesi kapsamında geliştirildi ve Poseydon nükleer insansız sualtı araçlarını taşıyacak şekilde modifiye edildi. Denizaltı Nisan 2019’da suya indirildi, Temmuz 2022’de ise Rus donanmasına teslim edildi.
Şu anda Sevmaş Fabrikası’nın tersane ünitelerinde inşa edilmekte olan Habarovsk nükleer denizaltısı ise Poseydon insansız su altı araçlarının düzenli taşıyıcısı olacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk olarak 31 Mart 2018'de yaptığı Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşmış, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini ifade etmişti.
Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip Poseydon insansız denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.