https://sputniknews.com.tr/20230622/rus-komutan-poseydon-nukleer-araclari-tasiyacak-belgorod-denizaltisi-bu-yil-hizmete-girecek-1072766793.html

Rus komutan: Poseydon nükleer araçları taşıyacak Belgorod denizaltısı bu yıl hizmete girecek

Rus komutan: Poseydon nükleer araçları taşıyacak Belgorod denizaltısı bu yıl hizmete girecek

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T22:15+0300

2023-06-22T22:15+0300

2023-06-22T22:15+0300

savunma

rusya

denizaltı

belgorod

nükleer füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065172817_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24865fc633cb0dd1155fb2826e4625db.jpg

St. Petersburg kentinin yakınlarındaki Kronstadt bölgesinde düzenlenen Uluslararası Donanma Fuarı'nda Sputnik'e konuşan Yevmenov, Poseydon nükleer insansız su altı araçlarını taşıyacak olan Belgorod nükleer denizaltısının bu yıl donanmanın hizmetine gireceğini söyledi.İlgii soruyu yanıtlayan Yevmenov, “Devlet Başkanımızın dediği gibi, yıl içinde kabulü yapacağız” ifadelerini kullandı.Belgorod çok işlevli nükleer denizaltısı 949A Antey projesi kapsamında geliştirildi ve Poseydon nükleer insansız sualtı araçlarını taşıyacak şekilde modifiye edildi. Denizaltı Nisan 2019’da suya indirildi, Temmuz 2022’de ise Rus donanmasına teslim edildi.Şu anda Sevmaş Fabrikası’nın tersane ünitelerinde inşa edilmekte olan Habarovsk nükleer denizaltısı ise Poseydon insansız su altı araçlarının düzenli taşıyıcısı olacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk olarak 31 Mart 2018'de yaptığı Federal Meclis konuşmasında nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız nükleer sualtı aracı test ettiklerini paylaşmış, yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden kat be kat hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini ifade etmişti.Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip Poseydon insansız denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, denizaltı, belgorod, nükleer füze