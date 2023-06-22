https://sputniknews.com.tr/20230622/putin-katar-disisleri-bakani-al-thani-ile-kremlinde-gorustu-1072762376.html

Putin, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile Kremlin’de görüştü

Putin, Katar Dışişleri Bakanı Al Thani ile Kremlin’de görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile görüştü. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T19:43+0300

2023-06-22T19:43+0300

2023-06-22T19:43+0300

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Kremlin'deki görüşmede Putin, Rusya ile Katar arasındaki etkileşimin tam potansiyelinin ortaya çıkmadığını belirterek, işbirliğini genişletmek için etkili önerilerin geliştirilmesini beklediğini vurguladı.Putin, “Şu anda, ikili ticaret rakamları mutlak değerlerde nispeten küçük, ancak henüz kullanılmayan sağlam bir büyüme potansiyeli var. Hükümetlerarası komisyonun, bunun uygulanması için etkili öneriler geliştirmesini bekliyoruz” dedi.Putin, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun Katar Yatırım Ajansı ile başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, "Orada iyi bir ilerleme var. Bu da bizi memnun ediyor” diye konuştu.Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ise, enerji ve gıda güvenliği alanındaki ortak çıkarların Rusya ve Katar'ı birbirine bağladığını belirterek, Katar'ın Rusya ile işbirliğini ve koordinasyonunu artıracağını vurguladı.Görüşmede Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov ve hükümetler arası komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da hazır bulundu.

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