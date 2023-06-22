https://sputniknews.com.tr/20230622/putin-bazi-ulkeler-diger-ulkelere-zarar-vererek-kendi-biyolojik-guvenliklerini-saglamaya-calisiyor-1072746208.html

Putin: Bazı ülkeler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamaya çalışıyor

Putin: Bazı ülkeler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T13:29+0300

2023-06-22T13:29+0300

2023-06-22T13:29+0300

dünya

vladimir putin

rusya

biyolojik silah

konuşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072709284_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8b5a0223b2a06c1c5064c4570a088f3e.jpg

'Küresel Biyolojik Güvenlik Tehditleri. Sorunlar ve Çözümler' Uluslararası Bilim Konferansı'nın katılımcılarına hitap eden Putin, dünyadaki biyolojik güvenlik durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.Biyolojik ve toksik silahların gelştirilmesini ve yayılmasını önleyen uluslar üstü mekanizmaların iyileştirilmesinden yana olduklarını kaydeden Putin, Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın güçlendirilmesi çağrısı yaptı.Son dönemde bu belgede onaylanan ilkelerin sistematik bir şekilde ihlal edildiğinin altını çizen Putin, "Dahası, yayılmayı önleme rejiminin güçlendirilmesine yönelik faydalı girişimler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları kullanmayı amaçlayan bazı ülkelerin direnciyle karşı karşıya kalıyor. Moskova, biyolojik ve zehirli silahların yayılmasını önlemeye yönelik işbirliğinin tüm ülkelerin egemenliğine mutlak saygı gösterilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.Küresel salgınlarla mücadelede kolektif çabaları artırmanın önemine de değinen Putin, Rus uzmanların dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlikeli enfeksiyonların ortaya çıkmasını önlemede aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, biyolojik silah, konuşma