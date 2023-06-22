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https://sputniknews.com.tr/20230622/putin-bazi-ulkeler-diger-ulkelere-zarar-vererek-kendi-biyolojik-guvenliklerini-saglamaya-calisiyor-1072746208.html
Putin: Bazı ülkeler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamaya çalışıyor
Putin: Bazı ülkeler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:29+0300
2023-06-22T13:29+0300
dünya
vladimir putin
rusya
biyolojik silah
konuşma
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'Küresel Biyolojik Güvenlik Tehditleri. Sorunlar ve Çözümler' Uluslararası Bilim Konferansı'nın katılımcılarına hitap eden Putin, dünyadaki biyolojik güvenlik durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.Biyolojik ve toksik silahların gelştirilmesini ve yayılmasını önleyen uluslar üstü mekanizmaların iyileştirilmesinden yana olduklarını kaydeden Putin, Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın güçlendirilmesi çağrısı yaptı.Son dönemde bu belgede onaylanan ilkelerin sistematik bir şekilde ihlal edildiğinin altını çizen Putin, "Dahası, yayılmayı önleme rejiminin güçlendirilmesine yönelik faydalı girişimler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları kullanmayı amaçlayan bazı ülkelerin direnciyle karşı karşıya kalıyor. Moskova, biyolojik ve zehirli silahların yayılmasını önlemeye yönelik işbirliğinin tüm ülkelerin egemenliğine mutlak saygı gösterilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.Küresel salgınlarla mücadelede kolektif çabaları artırmanın önemine de değinen Putin, Rus uzmanların dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlikeli enfeksiyonların ortaya çıkmasını önlemede aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu ekledi.
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vladimir putin, rusya, biyolojik silah, konuşma
vladimir putin, rusya, biyolojik silah, konuşma

Putin: Bazı ülkeler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamaya çalışıyor

13:29 22.06.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları kullandığını belirtti.
'Küresel Biyolojik Güvenlik Tehditleri. Sorunlar ve Çözümler' Uluslararası Bilim Konferansı'nın katılımcılarına hitap eden Putin, dünyadaki biyolojik güvenlik durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Biyolojik ve toksik silahların gelştirilmesini ve yayılmasını önleyen uluslar üstü mekanizmaların iyileştirilmesinden yana olduklarını kaydeden Putin, Biyolojik ve Zehirli Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Son dönemde bu belgede onaylanan ilkelerin sistematik bir şekilde ihlal edildiğinin altını çizen Putin, "Dahası, yayılmayı önleme rejiminin güçlendirilmesine yönelik faydalı girişimler, diğer ülkelere zarar vererek kendi biyolojik güvenliklerini sağlamak için mevcut uluslararası sorunları kullanmayı amaçlayan bazı ülkelerin direnciyle karşı karşıya kalıyor. Moskova, biyolojik ve zehirli silahların yayılmasını önlemeye yönelik işbirliğinin tüm ülkelerin egemenliğine mutlak saygı gösterilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Küresel salgınlarla mücadelede kolektif çabaları artırmanın önemine de değinen Putin, Rus uzmanların dünyanın çeşitli bölgelerinde tehlikeli enfeksiyonların ortaya çıkmasını önlemede aktif katılım sağlamaya hazır olduğunu ekledi.
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