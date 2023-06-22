https://sputniknews.com.tr/20230622/politika-faizi-nasil-ve-neye-gore-belirlenir-1072730644.html

Politika faizi nasıl ve neye göre belirlenir?

Politika faizi nasıl ve neye göre belirlenir?

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Merkez Bankası faiz oranları, esas olarak gecelik ve haftalık vadelerde... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T10:03+0300

2023-06-22T10:03+0300

2023-06-22T10:07+0300

ekonomi

merkez bankası

politika faizi

enflasyon

hafize gaye erkan

recep tayyip erdoğan

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Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.Politika faiz oranı ne anlama gelmektedir? Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.Merkez Bankası politika faizlerini nasıl ve neye göre belirler?PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.

https://sputniknews.com.tr/20230525/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1071559355.html

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