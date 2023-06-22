https://sputniknews.com.tr/20230622/paristeki-patlamada-yarali-sayisi-50ye-cikti-1072751724.html
Paris'teki patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı
Paris'teki patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı
Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde dün bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 50'ye yükseldi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:09+0300
2023-06-22T15:09+0300
2023-06-22T15:09+0300
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doğalgaz
patlama
yaralı
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Paris Savcılığı dün Paris'in 5. bölgesinde meydana gelen patlamada 6'sı ağır toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.Savcılık, enkazın altında 1 kişinin hala arandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230621/pariste-patlama-24-kisi-yaralandi-1072717347.html
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fransa, paris, doğalgaz, patlama, yaralı
fransa, paris, doğalgaz, patlama, yaralı
Paris'teki patlamada yaralı sayısı 50'ye çıktı
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Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde dün bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.
Paris Savcılığı dün Paris'in 5. bölgesinde meydana gelen patlamada 6'sı ağır toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.
Savcılık, enkazın altında 1 kişinin hala arandığını kaydetti.