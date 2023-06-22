https://sputniknews.com.tr/20230622/pakistan-yunanistandaki-tekne-faciasinda-olen-vatandaslarinin-tespiti-icin-dna-ornegi-topladi-1072723263.html
Pakistan, Yunanistan'daki tekne faciasında ölen vatandaşlarının tespiti için DNA örneği topladı
Pakistan, Yunanistan'daki tekne faciasında ölen vatandaşlarının tespiti için DNA örneği topladı
Pakistan'da yetkililer, Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında ölen Pakistanlıların kimliklerini tespit edebilmek için... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T00:51+0300
2023-06-22T00:51+0300
2023-06-22T00:51+0300
dünya
pakistan
yunanistan
kaçak göç
tekne
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Azad Cammu Keşmir'in Kotli bölgesinde ikamet eden Raja Zafer İkbal, bulundukları yere yetkililerden oluşan bir heyetin geldiğini, 28 aileden DNA örneği aldığını söyledi.Olayda 2 yeğenini kaybettiğini dile getiren İkbal, ailesinin ise şoka uğradığını aktardı.İkbal, kaçakçıların yeğenlerinden kişi başı 7 bin 669 dolar (180 bin 600 lira) aldığını belirterek, yeğenlerinin önce Karaçi'ye gittiklerini ve oradan da sırasıyla Dubai, Mısır ve Libya'ya götürüldüklerini kaydetti.İkbal, insan kaçakçıları polis tarafından gözaltına alınsa da yeğenlerinin geri gelmeyeceğini vurguladı.Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinin insan kaçakçılarının merkezi olduğunu kaydeden İkbal, yetkililerden bu kişilere karşı önlem alınmasını istedi.Yunanistan açıklarındaki faciaYunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/yunanistan-aciklarinda-batan-gocmen-teknesindeki-kayiplarini-arayanlar-dna-ornegi-verecek-1072675288.html
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pakistan, yunanistan, kaçak göç, tekne
pakistan, yunanistan, kaçak göç, tekne
Pakistan, Yunanistan'daki tekne faciasında ölen vatandaşlarının tespiti için DNA örneği topladı
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Pakistan'da yetkililer, Yunanistan açıklarında geçen hafta yaşanan göçmen teknesi faciasında ölen Pakistanlıların kimliklerini tespit edebilmek için ailelerinden DNA örnekleri aldı.
Azad Cammu Keşmir'in Kotli bölgesinde ikamet eden Raja Zafer İkbal, bulundukları yere yetkililerden oluşan bir heyetin geldiğini, 28 aileden DNA örneği aldığını söyledi.
Olayda 2 yeğenini kaybettiğini dile getiren İkbal, ailesinin ise şoka uğradığını aktardı.
İkbal, kaçakçıların yeğenlerinden kişi başı 7 bin 669 dolar (180 bin 600 lira) aldığını belirterek, yeğenlerinin önce Karaçi'ye gittiklerini ve oradan da sırasıyla Dubai, Mısır ve Libya'ya götürüldüklerini kaydetti.
İkbal, insan kaçakçıları polis tarafından gözaltına alınsa da yeğenlerinin geri gelmeyeceğini vurguladı.
Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinin insan kaçakçılarının merkezi olduğunu kaydeden İkbal, yetkililerden bu kişilere karşı önlem alınmasını istedi.
Yunanistan açıklarındaki facia
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.