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MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T19:21+0300
2023-06-22T19:22+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
müsiad
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
politika faizi
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin orta ve uzun vadeli mali yükümlülüklerine işaret eden Asmalı, bu yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün aldığı faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.Asmalı, politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:Asmalı, ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inandıklarını bildirdi.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), politika faizi
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), politika faizi

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak

19:21 22.06.2023 (güncellendi: 19:22 22.06.2023)
© MÜSİADMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© MÜSİAD
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin orta ve uzun vadeli mali yükümlülüklerine işaret eden Asmalı, bu yükümlülükler göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin bugün aldığı faiz kararının, fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacağına inandıklarını anlattı.
Asmalı, politika faizinin, fiyat istikrarının sağlanmasında tek çözüm olmadığı gerçeğinin de unutulmaması gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Enflasyonla mücadelede topyekun bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır. İlaveten, politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur."
Asmalı, ekonomi politikalarında planlı ve koordineli biçimde hareket edilen bu dönemde, Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha kararlı ve sağlam adımlarla yürüdüğüne yürekten inandıklarını bildirdi.
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