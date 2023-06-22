MÜSİAD Başkanı Asmalı: Faiz kararı fiyat istikrarının sağlanmasında oldukça kritik bir rol oynayacak

"Enflasyonla mücadelede topyekun bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, piyasaların iştahını ve motivasyonunu artıracaktır. İlaveten, politika faizinin seviyesi kadar, para politikasının öngörülebilir ve tutarlı olması da oldukça önemlidir. Bu noktada başta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere tüm yeni ekonomi yönetiminin, piyasalarla kurduğu doğru ve sağlıklı iletişim yöntemi, iş dünyası adına oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur."