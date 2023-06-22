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Muğla'da müzik yasağı kaldırıldı
Muğla'da müzik yasağı kaldırıldı
Pandemi gerekçesiyle getirilen müzik yasağı, Muğla’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sona erdi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T18:11+0300
2023-06-22T18:11+0300
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Koronavirüs pandemisi ile alınan tedbir kararlarında müzik saatlerindeki kısıtlama Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla kaldırıldı.Muğla İl Hıfzısıhha kurulundan yapılan açıklamada, "Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi” maddesinin iptal edilmesine, belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-muzik-kisitlamasi-karari-sona-erdi-1072644600.html
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izmir, antalya, muğla, müzik kısıtlaması
izmir, antalya, muğla, müzik kısıtlaması

Muğla'da müzik yasağı kaldırıldı

18:11 22.06.2023
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471Muğla, müzikli eğlence
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471
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Pandemi gerekçesiyle getirilen müzik yasağı, Muğla’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sona erdi.
Koronavirüs pandemisi ile alınan tedbir kararlarında müzik saatlerindeki kısıtlama Muğla İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla kaldırıldı.
Muğla İl Hıfzısıhha kurulundan yapılan açıklamada, "Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi” maddesinin iptal edilmesine, belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
mikrofon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi
20 Haziran , 10:40
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