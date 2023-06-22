Mısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik
Mısır, ampute futbol şampiyonası başlatan ilk Arap ülkelerinden biri. Takımlarda bacağını kaybeden futbolcular oynuyor.
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey deği
© Sputnik
Mısır, şampiyonanın sonuçlarına göre Afrika Ampute Futbol Kupası için milli takım kuracak. Şu anki şampiyonada bu türden 4 takım yer alıyor. Zamalek kulübü şimdiden liderliğe koşuyor. Takımın kaptanı ve aynı zamanda Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Abdullah Mustafa, Sputnik'e demecinde bir araba kazası mağduru iken nasıl futbol yıldızı olduğunu anlattı.
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik
'İngiltere-Türkiye ampute futbol maçını izledim ve her şey değişti'
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik
Mustafa yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bacağımı otomobil kazasında kaybettim. 10 yaşındaydım, öncesinde Zamalek gençler kulübüne girmeyi hayal ediyordum. Fakat kaderim farklıymış, başta ciddi olmayan bir kırık, doktor hatası yüzünden sağ bacağıma mal oldu. Buna rağmen, profesyonel kariyer düşünmesem de bahçede futbol oynamaya devam ettim. Her şey İngiltere ile Türkiye milli takımları arasındaki ampute futbol maçını izlediğim zaman değişti. O an, sonrasında ne yapmak istediğimi anladım."
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik
Abdullah’a göre ampute futbolun kendine özgü özellikleri var, örneğin topa değnekle dokunulamıyor. Sahada 6 oyuncu mücadele ediyor.
Mustafa, aynı maçta hat-trick yapan ilk Mısırlı ampute futbolcu.
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik
© SputnikMısır ampute futbol takımının kaptanı: İngiltere-Türkiye maçını izledim ve her şey değişti
© Sputnik