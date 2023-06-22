https://sputniknews.com.tr/20230622/meteoroloji-ve-afad-art-arda-uyardi-cok-kuvvetli-olacak-1072740826.html
Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı: Çok kuvvetli olacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:28+0300
2023-06-22T12:28+0300
2023-06-22T12:29+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji'nin uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, "Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli; Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.Açıklamada şunlar kaydedildi:"Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Sağanak Yağışlara Dikkat! 22 Haziran Perşembe ve 23 Haziran Cuma günleri; Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli; Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230622/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-1072726305.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Meteoroloji ve AFAD art arda uyardı: Çok kuvvetli olacak
12:28 22.06.2023 (güncellendi: 12:29 22.06.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, "Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli; Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulundu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Sağanak Yağışlara Dikkat! 22 Haziran Perşembe ve 23 Haziran Cuma günleri; Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu ile Gümüşhane'nin kuzeyinde kuvvetli; Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Rize’nin batı ilçelerinde çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."