https://sputniknews.com.tr/20230622/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1072736634.html

Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı

Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı

Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T14:03+0300

2023-06-22T14:03+0300

2023-06-22T14:20+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz oranı

faiz oranları

hafize gaye erkan

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Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" denildi.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:PPK önceki 3 toplantıda politika faizini sabit bırakmıştı.Bugünkü toplantıda faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak piyasanın artırım miktarına dair geniş yelpazede tahminleri bulunuyordu.Piyasaların beklentisi neydi?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılmasıydı.Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.Erdoğan faiz ile ilgili görüşlerinin devam ettiğini, ancak Şimşek’in “atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendiğini” belirtmişti.Bu yüzden yabancı kurumlar ve ekonomistler faizlerin yükselmesini beklese de faizin ne kadar artacağı konusunda görüş ayrılıkları vardı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-ilk-kez-hafize-gaye-erkan-yaniti-mehmet-simsek-teklifi-getirdi-1072424798.html

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merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, hafize gaye erkan