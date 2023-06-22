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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230622/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1072736634.html
Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı
Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı
Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T14:03+0300
2023-06-22T14:20+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz oranları
hafize gaye erkan
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Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" denildi.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:PPK önceki 3 toplantıda politika faizini sabit bırakmıştı.Bugünkü toplantıda faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak piyasanın artırım miktarına dair geniş yelpazede tahminleri bulunuyordu.Piyasaların beklentisi neydi?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılmasıydı.Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.Erdoğan faiz ile ilgili görüşlerinin devam ettiğini, ancak Şimşek’in “atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendiğini” belirtmişti.Bu yüzden yabancı kurumlar ve ekonomistler faizlerin yükselmesini beklese de faizin ne kadar artacağı konusunda görüş ayrılıkları vardı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/erdogandan-ilk-kez-hafize-gaye-erkan-yaniti-mehmet-simsek-teklifi-getirdi-1072424798.html
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merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, hafize gaye erkan
merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, hafize gaye erkan

Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı

14:03 22.06.2023 (güncellendi: 14:20 22.06.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 650 baz puan artırarak yüzde 8.5'ten yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" denildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermişti. Bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir"
PPK önceki 3 toplantıda politika faizini sabit bırakmıştı.
Bugünkü toplantıda faiz artırımı gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak piyasanın artırım miktarına dair geniş yelpazede tahminleri bulunuyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
POLİTİKA
Erdoğan'dan ilk kez 'Hafize Gaye Erkan' yanıtı: Mehmet Şimşek teklifi getirdi
14 Haziran , 13:00

Piyasaların beklentisi neydi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın atanmasının ardından verilecek ilk karar ile ilgili piyasaların beklentisi, faizin artırılmasıydı.
Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek atanmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimşek’in atacağı adımları kabullendiğini söylemişti.
Erdoğan faiz ile ilgili görüşlerinin devam ettiğini, ancak Şimşek’in “atacağı adımları rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendiğini” belirtmişti.
Bu yüzden yabancı kurumlar ve ekonomistler faizlerin yükselmesini beklese de faizin ne kadar artacağı konusunda görüş ayrılıkları vardı.
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