Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230622/meksikada-mayalardan-kalma-sehrin-kalintilari-bulundu-1072767364.html
Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu
Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu
Meksika'da arkeologlar, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yucatan Yarımadası'ndaki ormanda keşfettikleri Antik Maya uygarlığına ait şehirde, seramik kalıntıları... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:29+0300
2023-06-22T22:31+0300
yaşam
maya krallığı
meksika
arkeolojik kalıntı
keşif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072767120_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_21c0da6fd4a52ff69fb63c21186ad0fd.jpg
Arkeolog Ivan Sprajc'ın liderliğindeki ekip, Yucatan Yarımadası'ndaki Campeche eyaletindeki Balamku koruma alanında yürüttükleri çalışmalarda kalıntılara rastladı.Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, antik şehirdeki bulgulara, Maya izlerini belgelemek amacıyla yapılan saha çalışmaları sırasında denk gelindiğini açıkladı.Bulunan taş sütunlardan yola çıkarak kazı alanına Maya dilindeki 'Ocomtun' (taş sütun) adını verdiklerini aktaran arkeologlar, bölgede Milattan Sonra (MS) 600-800 yıllarında insanların yaşadığını kaydetti.Bölgede silindir şeklindeki taş sütunların yanı sıra yükseklikleri 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar bulduklarını ifade eden Sprajc, yerleşim yerinin söz konusu dönemde bölge için önemli bir merkez olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230618/almanyada-arkeologlar-mezarda-tunc-cagina-ait-kilic-buldu-1072589927.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072767120_0:0:1030:772_1920x0_80_0_0_c58730df0e08954900fe44aca6eda549.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maya krallığı, meksika, arkeolojik kalıntı, keşif
maya krallığı, meksika, arkeolojik kalıntı, keşif

Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu

22:29 22.06.2023 (güncellendi: 22:31 22.06.2023)
© AFP 2023Mayalılar
Mayalılar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Meksika'da arkeologlar, ülkenin güneydoğusunda bulunan Yucatan Yarımadası'ndaki ormanda keşfettikleri Antik Maya uygarlığına ait şehirde, seramik kalıntıları ile boyları 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar buldu.
Arkeolog Ivan Sprajc'ın liderliğindeki ekip, Yucatan Yarımadası'ndaki Campeche eyaletindeki Balamku koruma alanında yürüttükleri çalışmalarda kalıntılara rastladı.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden (INAH) yapılan açıklamada, antik şehirdeki bulgulara, Maya izlerini belgelemek amacıyla yapılan saha çalışmaları sırasında denk gelindiğini açıkladı.
Bulunan taş sütunlardan yola çıkarak kazı alanına Maya dilindeki 'Ocomtun' (taş sütun) adını verdiklerini aktaran arkeologlar, bölgede Milattan Sonra (MS) 600-800 yıllarında insanların yaşadığını kaydetti.
Bölgede silindir şeklindeki taş sütunların yanı sıra yükseklikleri 15 metreyi aşan piramit benzeri yapılar bulduklarını ifade eden Sprajc, yerleşim yerinin söz konusu dönemde bölge için önemli bir merkez olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.
Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü.
MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti.
Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.
- Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
YAŞAM
Almanya’da arkeologlar mezarda Tunç Çağı'na ait kılıç buldu
18 Haziran , 00:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала