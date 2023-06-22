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https://sputniknews.com.tr/20230622/manisada-bir-fabrikada-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1072763689.html
Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T20:44+0300
2023-06-22T20:44+0300
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osb
yangın
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OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor." dedi.'Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok'Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok." diye konuştu.Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor.
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manisa, osb, yangın
manisa, osb, yangın

Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

20:44 22.06.2023
© İHA / TURĞAY DUYAR-AW920540 Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
 Manisa'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / TURĞAY DUYAR-AW920540
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Ayrıntılar geliyor
Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale ediyor.
OSB'deki geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

'Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok'

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok." diye konuştu.
Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in bir çok noktasından görülüyor.
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