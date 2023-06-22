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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/kremlin-zelenskiyin-rusyanin-zaporojye-ngsde-teror-saldirisi-hazirladigi-sozleri-bir-baska-yalan-1072765691.html
Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan
Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Moskova’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T21:50+0300
2023-06-22T21:50+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
kremlin
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu sabah yaptığı, Rusya’nın Zaporojye NGS’nde terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasını ‘bir başka yalan’ olarak nitelendirdi.Peskov, “Biliyorsunuz ki az önce orada UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile temaslar oldu. UAEA’nın değerlendirmeleri çok olumluydu. UAEA ile diyaloğumuz ve işbirliğimiz devam ediyor. Biz bu temasları sürdürmek istiyoruz, UAEA da istiyor. Geriye kalan her şey yalandır” diye konuştu.Vladimir Zelenskiy bu sabah Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, Rus tarafının nükleer santralde ‘radyasyon salınımlı bir terör saldırısı’ senaryosunun üzerinde çalıştığına dair bilgi geldiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230614/uaea-baskani-grossinin-zaporojye-ngs-ziyareti-otelendi-ukraynanin-saldirisi-nedeniyle-olabilir-1072455419.html
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zaporojye, rusya, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan

21:50 22.06.2023
© Sputnik / РИА НовостиZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Moskova’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasının bir başka yalan olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu sabah yaptığı, Rusya’nın Zaporojye NGS’nde terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasını ‘bir başka yalan’ olarak nitelendirdi.
Peskov, “Biliyorsunuz ki az önce orada UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile temaslar oldu. UAEA’nın değerlendirmeleri çok olumluydu. UAEA ile diyaloğumuz ve işbirliğimiz devam ediyor. Biz bu temasları sürdürmek istiyoruz, UAEA da istiyor. Geriye kalan her şey yalandır” diye konuştu.
Vladimir Zelenskiy bu sabah Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, Rus tarafının nükleer santralde ‘radyasyon salınımlı bir terör saldırısı’ senaryosunun üzerinde çalıştığına dair bilgi geldiğini duyurmuştu.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
UAEA Başkanı Grossi'nin Zaporojye NGS ziyareti ötelendi: 'Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle olabilir'
14 Haziran , 20:20
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