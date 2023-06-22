https://sputniknews.com.tr/20230622/kremlin-zelenskiyin-rusyanin-zaporojye-ngsde-teror-saldirisi-hazirladigi-sozleri-bir-baska-yalan-1072765691.html

Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan

Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Moskova’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T21:50+0300

2023-06-22T21:50+0300

2023-06-22T21:50+0300

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vladimir zelenskiy

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu sabah yaptığı, Rusya’nın Zaporojye NGS’nde terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasını ‘bir başka yalan’ olarak nitelendirdi.Peskov, “Biliyorsunuz ki az önce orada UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile temaslar oldu. UAEA’nın değerlendirmeleri çok olumluydu. UAEA ile diyaloğumuz ve işbirliğimiz devam ediyor. Biz bu temasları sürdürmek istiyoruz, UAEA da istiyor. Geriye kalan her şey yalandır” diye konuştu.Vladimir Zelenskiy bu sabah Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, Rus tarafının nükleer santralde ‘radyasyon salınımlı bir terör saldırısı’ senaryosunun üzerinde çalıştığına dair bilgi geldiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230614/uaea-baskani-grossinin-zaporojye-ngs-ziyareti-otelendi-ukraynanin-saldirisi-nedeniyle-olabilir-1072455419.html

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