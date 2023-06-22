https://sputniknews.com.tr/20230622/kremlin-zelenskiyin-rusyanin-zaporojye-ngsde-teror-saldirisi-hazirladigi-sozleri-bir-baska-yalan-1072765691.html
Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan
Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Moskova’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T21:50+0300
2023-06-22T21:50+0300
2023-06-22T21:50+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu sabah yaptığı, Rusya’nın Zaporojye NGS’nde terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasını ‘bir başka yalan’ olarak nitelendirdi.Peskov, “Biliyorsunuz ki az önce orada UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile temaslar oldu. UAEA’nın değerlendirmeleri çok olumluydu. UAEA ile diyaloğumuz ve işbirliğimiz devam ediyor. Biz bu temasları sürdürmek istiyoruz, UAEA da istiyor. Geriye kalan her şey yalandır” diye konuştu.Vladimir Zelenskiy bu sabah Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, Rus tarafının nükleer santralde ‘radyasyon salınımlı bir terör saldırısı’ senaryosunun üzerinde çalıştığına dair bilgi geldiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230614/uaea-baskani-grossinin-zaporojye-ngs-ziyareti-otelendi-ukraynanin-saldirisi-nedeniyle-olabilir-1072455419.html
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zaporojye, rusya, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy
zaporojye, rusya, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy
Kremlin: Zelenskiy'in Rusya'nın Zaporojye NGS’de terör saldırısı hazırladığı sözleri bir başka yalan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Moskova’nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasının bir başka yalan olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bu sabah yaptığı, Rusya’nın Zaporojye NGS’nde terör saldırısı hazırlığında olduğu şeklindeki açıklamasını ‘bir başka yalan’ olarak nitelendirdi.
Peskov, “Biliyorsunuz ki az önce orada UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) ile temaslar oldu. UAEA’nın değerlendirmeleri çok olumluydu. UAEA ile diyaloğumuz ve işbirliğimiz devam ediyor. Biz bu temasları sürdürmek istiyoruz, UAEA da istiyor. Geriye kalan her şey yalandır” diye konuştu.
Vladimir Zelenskiy bu sabah Ukrayna Güvenlik Servisi'nden, Rus tarafının nükleer santralde ‘radyasyon salınımlı bir terör saldırısı’ senaryosunun üzerinde çalıştığına dair bilgi geldiğini duyurmuştu.