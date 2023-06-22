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İstinat duvarı araçların üstüne çöktü
İstinat duvarı araçların üstüne çöktü
Kayseri'de sağanak nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç, çöken duvarın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkıldı. Altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı ise telefon kamerasıyla anbean görüntülendi.Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan Merkez Çelik Fabrikası’nın duvarı şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkıldı. Yıkılan duvar yolu kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri yıkılan duvarda inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Duvarın altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan, duvarın yıkılma anı bir cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.
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türkiye, kayseri, istinat duvarı
türkiye, kayseri, istinat duvarı

İstinat duvarı araçların üstüne çöktü

11:29 22.06.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYAİstinat duvarı araçların üstüne çöktü
İstinat duvarı araçların üstüne çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYA
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Kayseri'de sağanak nedeniyle bir iş yerinin istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araç, çöken duvarın altında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkıldı. Altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı ise telefon kamerasıyla anbean görüntülendi.

Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan Merkez Çelik Fabrikası’nın duvarı şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkıldı. Yıkılan duvar yolu kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri yıkılan duvarda inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Duvarın altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, duvarın yıkılma anı bir cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.
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