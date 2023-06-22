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https://sputniknews.com.tr/20230622/istanbulda-bir-karga-kesik-parmaklari-firlatti-sirri-cozulmeye-calisiliyor-1072729699.html
İstanbul'da bir karga kesik parmakları fırlattı: Sırrı çözülmeye çalışılıyor
İstanbul'da bir karga kesik parmakları fırlattı: Sırrı çözülmeye çalışılıyor
Eyüpsultan’da bir karga, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne bir insan ayağına ait parmakları bıraktı. Cinayet şüphesinin de değerlendirildiği olayda... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T09:15+0300
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türkiye
karga
cinayet
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İstanbul Eyüpsultan’da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu. Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu. Hürriyet'in haberine göre, konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan’ın önüne bıraktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Parmakların olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü. Cinayet şüphesiOlayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği’nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi. İstasyondaki güvenlikçiler, “Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk” diye konuştular.
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karga, cinayet
karga, cinayet

İstanbul'da bir karga kesik parmakları fırlattı: Sırrı çözülmeye çalışılıyor

09:15 22.06.2023
© AAKarga
Karga - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Eyüpsultan’da bir karga, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne bir insan ayağına ait parmakları bıraktı. Cinayet şüphesinin de değerlendirildiği olayda polis parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı.
İstanbul Eyüpsultan’da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu. Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu.
Hürriyet'in haberine göre, konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan’ın önüne bıraktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Parmakların olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü.

Cinayet şüphesi

Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği’nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.
Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi. İstasyondaki güvenlikçiler, “Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk” diye konuştular.
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