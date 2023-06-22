Hindistan Başbakanı Modi, BM Genel Merkezi önünde yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretine New York'ta bulunan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Merkezi'nde yoga yaparak başladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretine New York'ta bulunan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Merkezi'nde yoga yaparak başladı.
BM'nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi.
BM'nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi.
"Bu çok eski bir gelenek. Ancak tüm eski Hint gelenekleri gibi canlı ve dinamik" diyen Modi, "Yoga gerçekten evrenseldir" diye ekledi.
"Bu çok eski bir gelenek. Ancak tüm eski Hint gelenekleri gibi canlı ve dinamik" diyen Modi, "Yoga gerçekten evrenseldir" diye ekledi.
Binden fazla kişiyle birlikte bir minderin üzerindeki yerini alarak 35 dakika boyunca nefes egzersizleri yapan 72 yaşındaki Modi, “Yoga sadece bir minder üzerinde egzersiz yapmakla değildir, bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.
Binden fazla kişiyle birlikte bir minderin üzerindeki yerini alarak 35 dakika boyunca nefes egzersizleri yapan 72 yaşındaki Modi, “Yoga sadece bir minder üzerinde egzersiz yapmakla değildir, bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.
Uluslararası Yoga Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik aynı zamanda dünya rekoru kırdı. 135 milletten insanın katılım gösterdiği etkinlik, Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Uluslararası Yoga Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik aynı zamanda dünya rekoru kırdı. 135 milletten insanın katılım gösterdiği etkinlik, Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Aktör Richard Gere, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Kőrösi de etkinliğe katılım gösterdi.
Aktör Richard Gere, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Kőrösi de etkinliğe katılım gösterdi.