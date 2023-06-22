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https://sputniknews.com.tr/20230622/hindistan-basbakani-modi-bm-genel-merkezi-onunde-yoga-yapti-1072731766.html
Hindistan Başbakanı Modi, BM Genel Merkezi önünde yoga yaptı
Hindistan Başbakanı Modi, BM Genel Merkezi önünde yoga yaptı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ABD ziyaretinin başlangıcında BM Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen Yoga etkinliğine liderlik etti. 135 milletten... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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фото, narendra modi, yoga, abd, hindistan, ziyaret, resmi ziyaret, bm, birleşmiş milletler (bm), bahçe, fotoğraf, galeri
фото, narendra modi, yoga, abd, hindistan, ziyaret, resmi ziyaret, bm, birleşmiş milletler (bm), bahçe, fotoğraf, galeri

Hindistan Başbakanı Modi, BM Genel Merkezi önünde yoga yaptı

10:31 22.06.2023
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi ABD ziyaretinin başlangıcında BM Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen Yoga etkinliğine liderlik etti. 135 milletten insanın katılımıyla dünya rekoru kıran etkinlikte Modi, "Yoga bir yaşam biçimidir" diye konuştu.
© AP Photo / Jeenah Moon

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretine New York'ta bulunan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Merkezi'nde yoga yaparak başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD&#x27;ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretine New York&#x27;ta bulunan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Merkezi&#x27;nde yoga yaparak başladı. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jeenah Moon

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretine New York'ta bulunan BM (Birleşmiş Milletler) Genel Merkezi'nde yoga yaparak başladı.

© AP Photo / Jeenah Moon

BM'nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi.

BM&#x27;nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi&#x27;nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo / Jeenah Moon

BM'nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi.

© AP Photo / Jeenah Moon

"Bu çok eski bir gelenek. Ancak tüm eski Hint gelenekleri gibi canlı ve dinamik" diyen Modi, "Yoga gerçekten evrenseldir" diye ekledi.

&quot;Bu çok eski bir gelenek. Ancak tüm eski Hint gelenekleri gibi canlı ve dinamik&quot; diyen Modi, &quot;Yoga gerçekten evrenseldir&quot; diye ekledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Jeenah Moon

"Bu çok eski bir gelenek. Ancak tüm eski Hint gelenekleri gibi canlı ve dinamik" diyen Modi, "Yoga gerçekten evrenseldir" diye ekledi.

© AP Photo / Jeenah Moon

Binden fazla kişiyle birlikte bir minderin üzerindeki yerini alarak 35 dakika boyunca nefes egzersizleri yapan 72 yaşındaki Modi, “Yoga sadece bir minder üzerinde egzersiz yapmakla değildir, bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.

Binden fazla kişiyle birlikte bir minderin üzerindeki yerini alarak 35 dakika boyunca nefes egzersizleri yapan 72 yaşındaki Modi, “Yoga sadece bir minder üzerinde egzersiz yapmakla değildir, bir yaşam biçimidir&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AP Photo / Jeenah Moon

Binden fazla kişiyle birlikte bir minderin üzerindeki yerini alarak 35 dakika boyunca nefes egzersizleri yapan 72 yaşındaki Modi, “Yoga sadece bir minder üzerinde egzersiz yapmakla değildir, bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.

© AP Photo / Jeenah Moon

Uluslararası Yoga Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik aynı zamanda dünya rekoru kırdı. 135 milletten insanın katılım gösterdiği etkinlik, Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Uluslararası Yoga Günü&#x27;nde gerçekleştirilen etkinlik aynı zamanda dünya rekoru kırdı. 135 milletten insanın katılım gösterdiği etkinlik, Guinnes Rekorlar Kitabı&#x27;na adını yazdırdı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AP Photo / Jeenah Moon

Uluslararası Yoga Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik aynı zamanda dünya rekoru kırdı. 135 milletten insanın katılım gösterdiği etkinlik, Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

© AP Photo / Jeenah Moon

Aktör Richard Gere, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Kőrösi de etkinliğe katılım gösterdi.

Aktör Richard Gere, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Kőrösi de etkinliğe katılım gösterdi. - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Jeenah Moon

Aktör Richard Gere, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Kőrösi de etkinliğe katılım gösterdi.

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