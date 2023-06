Hindistan Başbakanı Modi, BM Genel Merkezi önünde yoga yaptı

© AP Photo / Jeenah Moon

BM'nin kuzey bahçesindeki yoga etkinliğini yöneten Modi, suikasta kurban giden Hindistan bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin heykelinin önünde eğilerek, yoganın her yaş, her inanç ve her kültürden insanlar için erişilebilir ve portatif bir egzersiz olduğunu söyledi.