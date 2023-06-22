https://sputniknews.com.tr/20230622/havluyla-yuzunu-gizleyip-dans-etti-onlarca-plaj-semsiyesini-denize-atti-1072755773.html
Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, onlarca plaj şemsiyesini denize attı
Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, onlarca plaj şemsiyesini denize attı
Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde elinde alkol şişesi ile gelen bir kişi, önce yüzünü havluyla gizleyerek güvenlik kamerası önünde dans etti... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T16:33+0300
2023-06-22T16:33+0300
2023-06-22T16:38+0300
yaşam
havlu
dans
plaj
şemsiye
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Antalya'da yaşanan olay, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, plaja gelen kimliği belirsiz bir kişi önce havlu ile yüzünü kapattı. Ardından ise güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi, bunlarla da yetinmeyerek onlarca plaj şemsiyelerini denize attı. Şahısın giderken güvenlik kamerasına yüzünü açarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/adanada-bir-kadin-otomobilin-tavanina-cikip-dans-etti-1072484572.html
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havlu, dans, plaj, şemsiye
havlu, dans, plaj, şemsiye
Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, onlarca plaj şemsiyesini denize attı
16:33 22.06.2023 (güncellendi: 16:38 22.06.2023) Abone ol
Antalya'da ücretsiz halk plajına gece saatlerinde elinde alkol şişesi ile gelen bir kişi, önce yüzünü havluyla gizleyerek güvenlik kamerası önünde dans etti, ardından onlarca plaj şemsiyesini denize attı.
Antalya'da yaşanan olay, gece saatlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin ilçede ücretsiz hizmete sunduğu mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, plaja gelen kimliği belirsiz bir kişi önce havlu ile yüzünü kapattı. Ardından ise güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi, bunlarla da yetinmeyerek onlarca plaj şemsiyelerini denize attı.
Şahısın giderken güvenlik kamerasına yüzünü açarak göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. Muratpaşa Belediyesi bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.