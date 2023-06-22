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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230622/gozler-merkez-bankasinda-faiz-karari-ne-olacak-1072727980.html
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin faiz kararı merak edilirken ekonomistlerin tahmini 350 ile 1.150 baz puan arasında bir faiz artırımı... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T07:44+0300
2023-06-22T07:45+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
faiz indirimi
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Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararı yanında faiz karar metni merakla bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın uluslararası normlara uygun, öngörülebirliği artıran bir dil kullanması bekleniyor. Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası ekonomistler faiz artışı için hem fikir olurken, bunun miktarı konusunda bir görüş birliği olmadı.Sabah'ın haberine göre, güçlü tahminler 350 ile 1.150 puanlık bir faiz artırımı arasında oluştu. Bazı ekonomistler 2.150 puana kadar faiz artırımı olabileceği yönünde tahminde bulundu. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 25 oldu.Hangi adımlar atılacak?Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:* Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.* Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.* Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.* Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.* İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek.Merkez Bankası faiz kararı sonrası Kurban Bayramı öncesi Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya gelerek hem bankacıları dinleyecek hem de gelecek dönemin para politikaları hakkında mesajlar verecek.
https://sputniknews.com.tr/20230619/abdulkadir-selvi-yazdi-persembe-gunu-ciddi-oranda-bir-faiz-artisi-olacak-1072602850.html
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merkez bankası, faiz, faiz kararı, faiz artırımı, merkez bankası faiz kararı
merkez bankası, faiz, faiz kararı, faiz artırımı, merkez bankası faiz kararı

Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak?

07:44 22.06.2023 (güncellendi: 07:45 22.06.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin faiz kararı merak edilirken ekonomistlerin tahmini 350 ile 1.150 baz puan arasında bir faiz artırımı gelmesi yönünde.
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararı yanında faiz karar metni merakla bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın uluslararası normlara uygun, öngörülebirliği artıran bir dil kullanması bekleniyor. Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası ekonomistler faiz artışı için hem fikir olurken, bunun miktarı konusunda bir görüş birliği olmadı.
Sabah'ın haberine göre, güçlü tahminler 350 ile 1.150 puanlık bir faiz artırımı arasında oluştu. Bazı ekonomistler 2.150 puana kadar faiz artırımı olabileceği yönünde tahminde bulundu. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 25 oldu.

Hangi adımlar atılacak?

Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artıracak adımlar atacak. İşte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve temel ilkeleri:
* Küresel ve yurt içi gelişmeler beraber ele alınarak rasyonellik ilkesi doğrultusunda karar alınacak.
* Merkez Bankası iletişim kanallarını güçlendirerek iktisat biliminin gereklileriyle açık ve şeffaflık içinde adımlar atacak. Böylece yerli-yabancı yatırımcılar atılacak adımların neden-niçin yapıldığını net bir şekilde görebilecek.
* Faiz karar metninde öngörülebilirliği artıran mesajlar verilecek.
* Merkez Bankası, uluslararası normlara uygun bir dil kullanarak yabancı yatırımcılar için güveni tesis edecek.
* İş dünyası ve çalışma hayatı temsilcileriyle sık sık istişare toplantıları düzenlenecek.
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Kurban Bayramı öncesi Gaye Erkan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya gelerek hem bankacıları dinleyecek hem de gelecek dönemin para politikaları hakkında mesajlar verecek.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Abdulkadir Selvi yazdı: Perşembe günü ciddi oranda bir faiz artışı olacak
19 Haziran , 07:57
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