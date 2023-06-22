https://sputniknews.com.tr/20230622/fenerbahceden-edin-dzeko-aciklamasi-istanbula-gelecegini-duyurdu-1072729000.html
Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: İstanbul'a geleceğini duyurdu
Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: İstanbul'a geleceğini duyurdu
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sarı lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T08:52+0300
2023-06-22T08:52+0300
2023-06-22T09:37+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
transfer
edin dzeko
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Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, edin dzeko
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, edin dzeko
Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: İstanbul'a geleceğini duyurdu
08:52 22.06.2023 (güncellendi: 09:37 22.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sarı lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.