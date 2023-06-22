https://sputniknews.com.tr/20230622/fenerbahceden-edin-dzeko-aciklamasi-istanbula-gelecegini-duyurdu-1072729000.html

Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: İstanbul'a geleceğini duyurdu

Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: İstanbul'a geleceğini duyurdu

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sarı lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a geleceğini duyurdu. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T08:52+0300

2023-06-22T08:52+0300

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spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

edin dzeko

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Fenerbahçe Kulübü, transferi gündemde olan golcü oyuncu Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, edin dzeko