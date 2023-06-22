https://sputniknews.com.tr/20230622/fenerbahce-dzekoyla-yillik-4-milyon-200-bin-euroya-2-yillik-sozlesme-imzalandigini-acikladi-1072762487.html
Fenerbahçe, Dzeko'yla yıllık 4 milyon 200 bin Euro'ya 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Fenerbahçe, Dzeko'yla yıllık 4 milyon 200 bin Euro'ya 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
enerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T19:43+0300
2023-06-22T19:43+0300
2023-06-22T19:47+0300
spor
fenerbahçe
edin dzeko
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Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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fenerbahçe, edin dzeko
Fenerbahçe, Dzeko'yla yıllık 4 milyon 200 bin Euro'ya 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
19:43 22.06.2023 (güncellendi: 19:47 22.06.2023) Abone ol
enerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.