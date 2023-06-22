https://sputniknews.com.tr/20230622/faiz-kararinin-ardindan-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072749686.html
Faiz kararının ardından dolarda hızlı yükseliş
Faiz kararının ardından dolarda hızlı yükseliş
Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından dolarda hafif bir yükselme oldu. 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL önce 23,68'e kadar... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T14:26+0300
2023-06-22T14:26+0300
2023-06-22T14:45+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.Yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 15'e yükseltildi.Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL 24 liraya kadar yükseldi.25,88 civarında işlem gören Euro/TL ise 26,64 seviyesini gördü.
https://sputniknews.com.tr/20230622/dolartlde-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1072730099.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Faiz kararının ardından dolarda hızlı yükseliş
14:26 22.06.2023 (güncellendi: 14:45 22.06.2023) Abone ol
Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından dolarda hafif bir yükselme oldu. 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL önce 23,68'e kadar yükseldi sonrasında da 24 lirayı geçti.
Merkez Bankası
piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.
Yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 15'e yükseltildi.
Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL 24 liraya kadar yükseldi.
25,88 civarında işlem gören Euro/TL ise 26,64 seviyesini gördü.