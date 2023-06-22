https://sputniknews.com.tr/20230622/faiz-kararinin-ardindan-dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072749686.html

Faiz kararının ardından dolarda hızlı yükseliş

Faiz kararının ardından dolarda hızlı yükseliş

Merkez Bankası'nın politika faizini açıklamasının ardından dolarda hafif bir yükselme oldu. 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL önce 23,68'e kadar... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T14:26+0300

2023-06-22T14:26+0300

2023-06-22T14:45+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.Yüzde 8,5 olan politika faizi, yüzde 15'e yükseltildi.Kritik karar öncesi 23,55 seviyelerinde hareket eden dolar/TL 24 liraya kadar yükseldi.25,88 civarında işlem gören Euro/TL ise 26,64 seviyesini gördü.

https://sputniknews.com.tr/20230622/dolartlde-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1072730099.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın