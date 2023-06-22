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https://sputniknews.com.tr/20230622/faiz-karari-sonrasi-mehmet-simsekten-ilk-aciklama-1072753274.html
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik" dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
merkez bankası
faiz
politika faizi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıklama yaptı.Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Ciddi miktarda sermaye akışı sağlanacak'Bakan Şimşek, yatırımlar sayesinde Türk lirasının yeniden değer kazanacağını vurguladı:'Dolarizasyondan kurtulmak için en etkili çözüm'Faiz kararının dolarizasyondan kurtulmak için etkili bir çözüm olduğunu dile getiren Şimşek şunları da ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230622/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1072736634.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, merkez bankası, faiz, politika faizi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, merkez bankası, faiz, politika faizi

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

15:39 22.06.2023 (güncellendi: 15:46 22.06.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası açıklama yaptı.
Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik…Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir. Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir."

'Ciddi miktarda sermaye akışı sağlanacak'

Bakan Şimşek, yatırımlar sayesinde Türk lirasının yeniden değer kazanacağını vurguladı:
"Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi. Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır."

'Dolarizasyondan kurtulmak için en etkili çözüm'

Faiz kararının dolarizasyondan kurtulmak için etkili bir çözüm olduğunu dile getiren Şimşek şunları da ekledi:
"Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.
2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı
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