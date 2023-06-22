https://sputniknews.com.tr/20230622/erdogan-ozgur-ozelden-50-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1072745790.html
Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:25+0300
2023-06-22T13:25+0300
2023-06-22T13:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
dava
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/erdogan-kilicdaroglundan-105-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1069902740.html
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recep tayyip erdoğan, dava, özgür özel
recep tayyip erdoğan, dava, özgür özel
Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.