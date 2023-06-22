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Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
dava
özgür özel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/erdogan-kilicdaroglundan-105-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1069902740.html
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recep tayyip erdoğan, dava, özgür özel
recep tayyip erdoğan, dava, özgür özel

Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

13:25 22.06.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
POLİTİKA
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
19 Nisan, 14:44
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