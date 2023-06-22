https://sputniknews.com.tr/20230622/erdogan-ozgur-ozelden-50-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1072745790.html

Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Erdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T13:25+0300

2023-06-22T13:25+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

dava

özgür özel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandı.Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada, 26 Nisan 2023'teki konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretamiz ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin lira manevi tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/erdogan-kilicdaroglundan-105-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1069902740.html

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