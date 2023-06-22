'En iyi film Oscar ödülü' kategorisi için adaylık kriterleri güncellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230622/en-iyi-film-oscar-odulu-kategorisi-icin-adaylik-kriterleri-guncellendi-1072756115.html
'En iyi film Oscar ödülü' kategorisi için adaylık kriterleri güncellendi
'En iyi film Oscar ödülü' kategorisi için adaylık kriterleri güncellendi
Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025'te 'en iyi film Oscar ödülü' kategorisinde yarışma hakkını elde edecek filmlerin vizyonda... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T16:45+0300
2023-06-22T16:55+0300
yaşam
oscar
aday
kriter
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104136/48/1041364824_0:21:1000:584_1920x0_80_0_0_8c338798456028223e239998ead8fa90.gif
Yeni düzenlemeyle, gelecek yıl vizyona girecek filmlerin, 2025'te Akademi Ödülleri'nde 'en iyi film' kategorisinde yarışabilmesi için vizyonda kalma süresi 7 günden 14 güne çıkarıldı.Bu kapsamda, aday filmlerin ilk vizyona girişinden itibaren 45 gün içinde 7 gün ardı ardına ya da aralıklı olacak şekilde ABD'nin 10 bölgesinde vizyonda yer alması kriteri ilave edildi.Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkanı Janet Yang, alınan yeni karar üzerine yaptıkları ortak açıklamada, Oscar ödülleri için uygunluk kriterlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da gözden geçirdiklerini ifade etti.İkili, kararın dünya çapında filmlerin görünürlüğünü artıracağını ve sinemaseverleri sinema salonlarına teşvik edeceğini umduklarını belirtti.Yeni getirilen kriterler, diğer kategorilerde yarışacak aday filmleri kapsamayacak.Yeni kurallara göre, ABD dışında uluslararası sinema piyasasının ilk 15’indeki ve filmin çekildiği ülkedeki gösterimler de ABD'nin 2 bölgesindeki gösterimlerin yerine sayılabilecek.'En iyi film Oscarı'nın sahibi son olarak, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğini yaptığı 'Everything Everywhere All At Once' olmuştu. Akademi Ödülleri'nde söz konusu film, toplam 7 ödül almıştı
https://sputniknews.com.tr/20230124/2023-oscar-adaylari-aciklandi-1066125008.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104136/48/1041364824_97:0:904:605_1920x0_80_0_0_dfd63fb3c681c2081fd803b9911bfcf3.gif
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oscar, aday, kriter, film
oscar, aday, kriter, film

'En iyi film Oscar ödülü' kategorisi için adaylık kriterleri güncellendi

16:45 22.06.2023 (güncellendi: 16:55 22.06.2023)
Oscar
Oscar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
Abone olTelegram
Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025'te 'en iyi film Oscar ödülü' kategorisinde yarışma hakkını elde edecek filmlerin vizyonda kalış süresi kriterinde güncelleme yaptı.
Yeni düzenlemeyle, gelecek yıl vizyona girecek filmlerin, 2025'te Akademi Ödülleri'nde 'en iyi film' kategorisinde yarışabilmesi için vizyonda kalma süresi 7 günden 14 güne çıkarıldı.
Bu kapsamda, aday filmlerin ilk vizyona girişinden itibaren 45 gün içinde 7 gün ardı ardına ya da aralıklı olacak şekilde ABD'nin 10 bölgesinde vizyonda yer alması kriteri ilave edildi.
Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkanı Janet Yang, alınan yeni karar üzerine yaptıkları ortak açıklamada, Oscar ödülleri için uygunluk kriterlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da gözden geçirdiklerini ifade etti.
İkili, kararın dünya çapında filmlerin görünürlüğünü artıracağını ve sinemaseverleri sinema salonlarına teşvik edeceğini umduklarını belirtti.
Yeni getirilen kriterler, diğer kategorilerde yarışacak aday filmleri kapsamayacak.
Yeni kurallara göre, ABD dışında uluslararası sinema piyasasının ilk 15’indeki ve filmin çekildiği ülkedeki gösterimler de ABD'nin 2 bölgesindeki gösterimlerin yerine sayılabilecek.
'En iyi film Oscarı'nın sahibi son olarak, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğini yaptığı 'Everything Everywhere All At Once' olmuştu. Akademi Ödülleri'nde söz konusu film, toplam 7 ödül almıştı
Oscar Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
YAŞAM
2023 Oscar adayları açıklandı
24 Ocak, 18:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала