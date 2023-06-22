https://sputniknews.com.tr/20230622/dolartlde-gunun-ilk-rakamlari-nasil-1072730099.html

Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?

Dolar/TL'de günün ilk rakamları nasıl?

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5650 liradan, euro 25,8890 liradan güne başladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T09:31+0300

2023-06-22T09:31+0300

2023-06-22T09:31+0300

ekonomi

dolar

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Serbest piyasada 23,5630 liradan alınan dolar 23,5650 liradan satılıyor. 25,8870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 25,8890 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 23,5510 lira, euronun satış fiyatı da 25,7360 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 461 lira, çeyrek altın 2 bin 367 lira, Cumhuriyet altını 9.438 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.186 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.91 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.91 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.133 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230621/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1072686657.html

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