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Dışişlerine 4 bakan yardımcısı atandı
Dışişlerine 4 bakan yardımcısı atandı
Dışişleri Bakanlığına Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da atanmasıyla bakan yardımcısı sayısı 3'ten 4'e çıktı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T10:25+0300
2023-06-22T10:25+0300
politika
dışişleri bakanlığı
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde Bakan Yardımcısı olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve tekrar atandı.2016'da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Yıldız da tekrar Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.Ahmet Yıldız kimdir?Daha önce Dışişleri Bakanlığındaki merkez görevleri kapsamında Orta Doğu, Irak, istihbarat, konsolosluk ve protokol konularından sorumlu birimlerde çalışan Yıldız, yurt dışında farklı ülkelerde ateşe, başkonsolos, müsteşar ve büyükelçi olarak hizmet vermişti.Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirilmiş, 2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.AK Parti milletvekilliğine 2018'de seçilen Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230622/bakan-yardimciliklarina-atama-kararlari-resmi-gazetede-1072724340.html
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ahmet yıldız kimdir
ahmet yıldız kimdir

Dışişlerine 4 bakan yardımcısı atandı

10:25 22.06.2023
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Dışişleri Bakanlığına Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da atanmasıyla bakan yardımcısı sayısı 3'ten 4'e çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde Bakan Yardımcısı olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve tekrar atandı.
2016'da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Yıldız da tekrar Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ahmet Yıldız kimdir?

Daha önce Dışişleri Bakanlığındaki merkez görevleri kapsamında Orta Doğu, Irak, istihbarat, konsolosluk ve protokol konularından sorumlu birimlerde çalışan Yıldız, yurt dışında farklı ülkelerde ateşe, başkonsolos, müsteşar ve büyükelçi olarak hizmet vermişti.
Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirilmiş, 2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.
AK Parti milletvekilliğine 2018'de seçilen Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştu.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
TÜRKİYE
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete’de
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