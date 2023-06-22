https://sputniknews.com.tr/20230622/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-bakan-simsek-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1072762831.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T19:58+0300
2023-06-22T19:58+0300
2023-06-22T19:58+0300
dünya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
ortadoğu
mehmet şimşek
şeyh muhammed bin zayid al nahyan
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, ortadoğu, mehmet şimşek, şeyh muhammed bin zayid al nahyan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, ortadoğu, mehmet şimşek, şeyh muhammed bin zayid al nahyan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.
BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.