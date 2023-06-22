https://sputniknews.com.tr/20230622/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ile-bakan-simsek-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1072762831.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Şimşek, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T19:58+0300

2023-06-22T19:58+0300

2023-06-22T19:58+0300

dünya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

ortadoğu

mehmet şimşek

şeyh muhammed bin zayid al nahyan

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.Başkent Abu Dabi'deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, ortadoğu, mehmet şimşek, şeyh muhammed bin zayid al nahyan