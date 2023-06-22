https://sputniknews.com.tr/20230622/cinde-restoranda-patlama-31-olu-1072732166.html

Çin’de restoranda patlama: 31 ölü

Çin’de restoranda patlama: 31 ölü

Çin’in Yinchuan kentinde bir restoranda meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T10:11+0300

2023-06-22T10:11+0300

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dünya

çin

patlama

gaz

soruşturma

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Çin’de Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nin merkezi Yinchuan kentindeki bir restoranda dün yerel saatle 20.40 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kırılan vanadan sızan gaz neden olduİlk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olduğu açıklandı. Restoran çalışanlarının olaydan yaklaşık bir saat önce kırılan vanadan sızan gazın kokusunu aldığı ve bunun üzerine vana değiştirilirken patlamanın yaşandığı ifade edildi. Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı.'Olayla bağlantılı kişiler yargı önünde hesap verecek'Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı ŞiJinping, 31 kişinin öldüğü patlamanın ardından yaralıların tedavisi için seferber olunması talimatını verdi. Şi, kazanın nedeninin mümkün olan en kısa sürede belirlenmesini ve olayla ilişkili kişilerin yargı önünde hesap vermesini istedi. İlgili birimlerin iş güvenliğini artırmak için çalışması gerektiğini belirten Şi Jinping, her türlü risk ve gizli tehlikenin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

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çin, patlama, gaz, soruşturma