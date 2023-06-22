CHP’li Akhisar Belediye Başkanı'ndan ‘değişim’ çağrısı: 'Herkes oturduğu koltuğun sevdasında'

“Ülkede muhalefet psikolojik olarak kaybetti. Teşkilatta aşağıdan yukarıya değişim olmadan bu psikolojinin düzelmesi çok zor. Muhalif seçmenin gönlünü tekrar kazanmadan da yerel seçimlerde ülke genelinde başarının gelmesi kolay değil. “Ülkede muhalefet psikolojik olarak kaybetti. Teşkilatta aşağıdan yukarıya değişim olmadan bu psikolojinin düzelmesi çok zor. Muhalif seçmenin gönlünü tekrar kazanmadan da yerel seçimlerde ülke genelinde başarının gelmesi kolay değil.

Herkes değişimden bahsediyor ama kimse koltuğunu bırakmaktan bahsetmiyor. Bu seçimde hep beraber muhalifleri umutlandırdık hep beraber onları hayal kırıklığına uğrattık. Daha bir tane ilçe başkanının başaramadık ben yokum dediğini duymadım. Herkes oturduğu koltuğun sevdasında. Herkes değişimden bahsediyor ama kimse koltuğunu bırakmaktan bahsetmiyor. Bu seçimde hep beraber muhalifleri umutlandırdık hep beraber onları hayal kırıklığına uğrattık. Daha bir tane ilçe başkanının başaramadık ben yokum dediğini duymadım. Herkes oturduğu koltuğun sevdasında.