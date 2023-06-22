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https://sputniknews.com.tr/20230622/chp-il-baskanlari-toplantisi-10-saat-surdu-fircamizi-yedik-sikayetlerimizi-ilettik-1072763466.html
CHP il başkanları toplantısı 10 saat sürdü: 'Fırçamızı yedik, şikayetlerimizi ilettik'
CHP il başkanları toplantısı 10 saat sürdü: 'Fırçamızı yedik, şikayetlerimizi ilettik'
CHP il başkanları, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini “fırçamızı yedik” sözleriyle değerlendiren başkanlar, genel... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T20:31+0300
2023-06-22T20:31+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez 81 ilin il başkanıyla partisinin genel merkezinde 10 saate yakın süren toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerden sonra açığa çıkan "değişim" çağrılarının dile getirildiği süreçte yapılan toplantıda özellikle kampanya sürecinde atılan adımların eksikliği vurgulandı.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, toplantı devam ederken ortaya atılan "24 il başkanı istifasını sundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden il başkanlarına göre "Genel merkeze destek yönünde açıklama yapalım" gibi bir öneri de kendilerine sunulmadı.İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.'Söylem farklılığı doğdu'Toplantının "değişim" yönündeki taleplerin arttığı bir süreçte gerçekleşmesi dolayısıyla gergin geçeceği iddiaları vardı. Ancak toplantıya katılan il başkanlarına göre genel olarak "ılımlı" ve "uzlaşımlı" bir görüşme yapıldı.Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantının başında kendilerini "fırçaladığını" ifade eden bir il başkanı, "Genel Başkanımız 'Seçim sürecinde ben şunları yaptım, siz şunları şunları eksik bıraktınız' dedi. Hiçbirimizin onurunu zedeleyecek bir şey demedi ama örgüt terbiyesi içerisinde eksik kalanları söyledi" ifadelerini kullandı.Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına yönelik eleştirileri kampanya sürecinde diğer partililerle ve örgüt içerisinde koordineli çalışılmaması üzerine oldu.Sosyal medyanın, özellikle de Facebook’un yeterince kullanılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Daha fazla insana ulaşmamız gerekiyordu. Söylem farklılığı doğdu. Bu ortaklaşmayı yakalayamadık. Her tarafa aynı söylemi yaygınlaştırabilseydik sonuçlar farklı olurdu" diye konuştu. Genel Merkez’e dair eleştirilerKemal Kılıçdaroğlu’nun tespitlerinin ardından 81 il başkanından 60’ın üzerinde il başkanı söz aldı. Seçim değerlendirmelerinin ve sunumların yapıldığı konuşmalarda il başkanları CHP Genel Merkezi’ne dair de eleştirilerini dile getirdi."Zamanında muhatap bulunamama", "seçim sürecinde koordine olamama" başlıklarının öne çıktığı şikayetlerden bir diğeri de örgütsel organizasyonun sağlanamamasına yönelik oldu.Bir il başkanı, "Şikayetlerimizi ilettik. Bundan sonraki seçimlerde olmaması adına uyarılarımızı doğrudan aktarma fırsatı yakaladık" diye konuştu.'Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı'CHP il başkanlarıyla yapılan toplantıda bir gündem maddesi de kongre süreci oldu.Büyük kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiği görüşünün öne çıktığı toplantıda, parti içi tartışmaların da parti kurulları, kanalları içinde yapılması gerektiği vurgusu yapıldı.Yerel seçimlere daha iyi hazırlanılması gerektiği de bir başka başlık olarak toplantının gündemi oldu.Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki hataların ve eksiklerin tekrarlanmaması uyarısında bulunurken yerel seçimlere kadar çalınmadık kapının bırakılmamasını talep etti.CHP örgütlerin akıbeti ne olacak?CHP Genel Başkanı seçimlerden sonra belirlediği yeni "A Takımı"nda parti örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına atama yapmamış, doğrudan örgütleri kendine bağlamıştı.İl başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu’nun örgütlerden sorumlu bir koordinatörün ismini paylaşması bekleniyordu. Ancak CHP’li il başkanları kendilerine bir görevlendirme bilgisi verilmediğini, Kılıçdaroğlu’yla doğrudan iletişim kurabilecek bir sistemin geliştirilmesi üzerine çalışıldığını aktardı.İl başkanlarıyla yaklaşık 10 saat toplantı yapan Kılıçdaroğlu bugün saat 14.30’da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini toplantıya çağırdı. Pazartesi gerçekleştirilen olağan MYK’den 3 gün sonra yapılacak MYK’nin gündemi ise açıklanmadı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu

CHP il başkanları toplantısı 10 saat sürdü: 'Fırçamızı yedik, şikayetlerimizi ilettik'

20:31 22.06.2023
© Twitter Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Twitter
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CHP il başkanları, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini “fırçamızı yedik” sözleriyle değerlendiren başkanlar, genel merkeze şikayetlerini de ilettiklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez 81 ilin il başkanıyla partisinin genel merkezinde 10 saate yakın süren toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerden sonra açığa çıkan "değişim" çağrılarının dile getirildiği süreçte yapılan toplantıda özellikle kampanya sürecinde atılan adımların eksikliği vurgulandı.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, toplantı devam ederken ortaya atılan "24 il başkanı istifasını sundu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade eden il başkanlarına göre "Genel merkeze destek yönünde açıklama yapalım" gibi bir öneri de kendilerine sunulmadı.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'Söylem farklılığı doğdu'

Toplantının "değişim" yönündeki taleplerin arttığı bir süreçte gerçekleşmesi dolayısıyla gergin geçeceği iddiaları vardı. Ancak toplantıya katılan il başkanlarına göre genel olarak "ılımlı" ve "uzlaşımlı" bir görüşme yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantının başında kendilerini "fırçaladığını" ifade eden bir il başkanı, "Genel Başkanımız 'Seçim sürecinde ben şunları yaptım, siz şunları şunları eksik bıraktınız' dedi. Hiçbirimizin onurunu zedeleyecek bir şey demedi ama örgüt terbiyesi içerisinde eksik kalanları söyledi" ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına yönelik eleştirileri kampanya sürecinde diğer partililerle ve örgüt içerisinde koordineli çalışılmaması üzerine oldu.
Sosyal medyanın, özellikle de Facebook’un yeterince kullanılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Daha fazla insana ulaşmamız gerekiyordu. Söylem farklılığı doğdu. Bu ortaklaşmayı yakalayamadık. Her tarafa aynı söylemi yaygınlaştırabilseydik sonuçlar farklı olurdu" diye konuştu.

Genel Merkez’e dair eleştiriler

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tespitlerinin ardından 81 il başkanından 60’ın üzerinde il başkanı söz aldı. Seçim değerlendirmelerinin ve sunumların yapıldığı konuşmalarda il başkanları CHP Genel Merkezi’ne dair de eleştirilerini dile getirdi.
"Zamanında muhatap bulunamama", "seçim sürecinde koordine olamama" başlıklarının öne çıktığı şikayetlerden bir diğeri de örgütsel organizasyonun sağlanamamasına yönelik oldu.
Bir il başkanı, "Şikayetlerimizi ilettik. Bundan sonraki seçimlerde olmaması adına uyarılarımızı doğrudan aktarma fırsatı yakaladık" diye konuştu.

'Kurultay yerel seçimlerden önce yapılmalı'

CHP il başkanlarıyla yapılan toplantıda bir gündem maddesi de kongre süreci oldu.
Büyük kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiği görüşünün öne çıktığı toplantıda, parti içi tartışmaların da parti kurulları, kanalları içinde yapılması gerektiği vurgusu yapıldı.
Yerel seçimlere daha iyi hazırlanılması gerektiği de bir başka başlık olarak toplantının gündemi oldu.
Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki hataların ve eksiklerin tekrarlanmaması uyarısında bulunurken yerel seçimlere kadar çalınmadık kapının bırakılmamasını talep etti.

CHP örgütlerin akıbeti ne olacak?

CHP Genel Başkanı seçimlerden sonra belirlediği yeni "A Takımı"nda parti örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına atama yapmamış, doğrudan örgütleri kendine bağlamıştı.
İl başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu’nun örgütlerden sorumlu bir koordinatörün ismini paylaşması bekleniyordu. Ancak CHP’li il başkanları kendilerine bir görevlendirme bilgisi verilmediğini, Kılıçdaroğlu’yla doğrudan iletişim kurabilecek bir sistemin geliştirilmesi üzerine çalışıldığını aktardı.
İl başkanlarıyla yaklaşık 10 saat toplantı yapan Kılıçdaroğlu bugün saat 14.30’da Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini toplantıya çağırdı. Pazartesi gerçekleştirilen olağan MYK’den 3 gün sonra yapılacak MYK’nin gündemi ise açıklanmadı.
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