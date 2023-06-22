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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/cekya-mahkemesinden-ozel-askeri-operasyonu-desteklemekle-suclanan-ogretmene-beraat-karari-1072766639.html
Çekya mahkemesinden özel askeri operasyonu desteklemekle suçlanan öğretmene beraat kararı
Çekya mahkemesinden özel askeri operasyonu desteklemekle suçlanan öğretmene beraat kararı
Çekya mahkemesi, görev yaptığı okuldaki derslerde Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini savunmakla suçlanan öğretmen hakkında beraat kararı verdi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T22:13+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
çekya
rusya
hapis cezası
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Ceske Noviny haber ajansının aktardığına göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonu desteklemekle suçlanan öğretmen Martina Bednarzhova'nın davasına bakan Prag 6. İdari Bölge Mahkemesi, beraat kararı verdi.Mahkeme yargıcı, Çek dili öğretmeni Martina Bednarzhova'nın eyleminin suç olmadığına kanaat getirdi. Ancak dava kesinlik kazanmadı. Öğretmenin 8. sınıf öğrencilerine Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini haklı göstermekle suçlayan savcı temyize gitti.Suçsuz olduğunu belirten Bednarzhova, suçlamaya konu ifadeleri medya okuryazarlığı dersi sırasında kullandığını ve konuyu Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda seçtiğini söyleyerek tutumunu açıkladı.Bednarzhova, ders sırasında öğrencilere devlet televizyonunun Kiev ve Ukrayna'daki olayları taraflı olarak aktardığını ve 2014'ten beri Ukraynalı Nazi gruplarının Donbass'ta sistematik olarak Rusları katlettiğini ifade etmişti.Savcı, öğretmene sekiz ay ertelenmiş hapis cezası ve beş yıl çocuklarla pedagojik, eğitici ve diğer çalışmalara yasak getirilmesini talep etmişti.
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ukrayna, çekya, rusya, hapis cezası
ukrayna, çekya, rusya, hapis cezası

Çekya mahkemesinden özel askeri operasyonu desteklemekle suçlanan öğretmene beraat kararı

22:13 22.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Çekya mahkemesi, görev yaptığı okuldaki derslerde Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini savunmakla suçlanan öğretmen hakkında beraat kararı verdi.
Ceske Noviny haber ajansının aktardığına göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonu desteklemekle suçlanan öğretmen Martina Bednarzhova'nın davasına bakan Prag 6. İdari Bölge Mahkemesi, beraat kararı verdi.
Mahkeme yargıcı, Çek dili öğretmeni Martina Bednarzhova'nın eyleminin suç olmadığına kanaat getirdi. Ancak dava kesinlik kazanmadı. Öğretmenin 8. sınıf öğrencilerine Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini haklı göstermekle suçlayan savcı temyize gitti.
Suçsuz olduğunu belirten Bednarzhova, suçlamaya konu ifadeleri medya okuryazarlığı dersi sırasında kullandığını ve konuyu Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda seçtiğini söyleyerek tutumunu açıkladı.
Bednarzhova, ders sırasında öğrencilere devlet televizyonunun Kiev ve Ukrayna'daki olayları taraflı olarak aktardığını ve 2014'ten beri Ukraynalı Nazi gruplarının Donbass'ta sistematik olarak Rusları katlettiğini ifade etmişti.
Savcı, öğretmene sekiz ay ertelenmiş hapis cezası ve beş yıl çocuklarla pedagojik, eğitici ve diğer çalışmalara yasak getirilmesini talep etmişti.
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