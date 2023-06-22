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https://sputniknews.com.tr/20230622/bursada-ekmege-zam-1072738685.html
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ekmek
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatının 7,5 TL’ye yükseltilmesi kararı alındı. Yeni tarifeye Kurban Bayramı'ndan önce mi yoksa sonra mı geçileceği konusunda tarih verilmedi.Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamülleri Kooperatifi, ilçe genelinde ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. Buna göre 5 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseltildi. 10 TL’den satılan 400 gram ekmek fiyatı 15 TL, 800 gramlık Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/usakta-ekmek-75-tl-oldu-1072661625.html
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ekmek, zam, bursa
ekmek, zam, bursa

Bursa'da ekmeğe zam

12:15 22.06.2023
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatının 7,5 TL’ye yükseltilmesi kararı alındı. Yeni tarifeye Kurban Bayramı'ndan önce mi yoksa sonra mı geçileceği konusunda tarih verilmedi.

Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamülleri Kooperatifi, ilçe genelinde ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. Buna göre 5 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseltildi. 10 TL’den satılan 400 gram ekmek fiyatı 15 TL, 800 gramlık Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL oldu.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
EKONOMİ
Uşak’ta ekmek 7.5 TL oldu
20 Haziran , 15:51
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