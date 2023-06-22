https://sputniknews.com.tr/20230622/bursada-ekmege-zam-1072738685.html
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:15+0300
2023-06-22T12:15+0300
2023-06-22T12:15+0300
ekonomi
ekmek
zam
bursa
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatının 7,5 TL’ye yükseltilmesi kararı alındı. Yeni tarifeye Kurban Bayramı'ndan önce mi yoksa sonra mı geçileceği konusunda tarih verilmedi.Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamülleri Kooperatifi, ilçe genelinde ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. Buna göre 5 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseltildi. 10 TL’den satılan 400 gram ekmek fiyatı 15 TL, 800 gramlık Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/usakta-ekmek-75-tl-oldu-1072661625.html
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ekmek, zam, bursa
Bursa'da ekmeğe zam
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 5 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatının 7,5 TL’ye yükseltilmesi kararı alındı. Yeni tarifeye Kurban Bayramı'ndan önce mi yoksa sonra mı geçileceği konusunda tarih verilmedi.
Orhangazi Fırıncılar ve Unlu Mamülleri Kooperatifi, ilçe genelinde ekmek fiyatlarına zam kararı aldı. Buna göre 5 TL’den satılan 200 gram ekmek fiyatı 7,5 TL’ye yükseltildi. 10 TL’den satılan 400 gram ekmek fiyatı 15 TL, 800 gramlık Trabzon ekmeğinin fiyatı ise 30 TL oldu.