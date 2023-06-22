https://sputniknews.com.tr/20230622/borsa-istanbuldan-illuzyonist-arefe-tedbir-1072735779.html

Borsa İstanbul'dan illüzyonist Aref'e tedbir

Borsa İstanbul'dan illüzyonist Aref'e tedbir

Borsa İstanbul illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli kişiler hakkında yatırımcı bazında tedbir uygulama kararı aldı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T11:47+0300

2023-06-22T11:47+0300

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ekonomi

aref ghafouri

borsa istanbul

hisse

tedbir

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Borsa İstanbul 2 kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak. Hürriyet'in haberine göre Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.

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aref ghafouri, borsa istanbul, hisse, tedbir