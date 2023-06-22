https://sputniknews.com.tr/20230622/baris-terkoglu-kilicdaroglu-tutuklanabilir-1072728523.html
Barış Terkoğlu: Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
Barış Terkoğlu: Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeleri sıralayarak, "İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP Genel Başkanı... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T08:45+0300
2023-06-22T08:45+0300
2023-06-22T08:45+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
fezleke
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
mahkeme
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Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönem milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının olmadığına dikkat çekerek, hakkındaki fezlekelerin davaya dönüşerek tutuklanma ihtimaline dikkat çekti. Meclis Başkanlığı'nın bu dönem seçilemeyen vekillerin fezlekelerini yargıya gönderdiğini hatırlatan Terkoğlu, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile görüşmesine de yer verdiği köşesinde, "18 değil, 28 fezlekenin olduğunu söyledi. Geçmişteki bazı davaların ise açıldıktan sonra dokunulmazlık nedeniyle durduğunu, yeniden başlayacağını, bunlarla birlikte dosya sayısının 28’i de geçtiğini anlattı" diye yazdı. Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeleri tek tek yazan Terkoğlu, "Fezlekeler, 110 yıl hapis talebine varan dava potansiyeli gösteriyor. Elbette yeni hazırlananlar da olabilir" dedi. Terkoğlu, yazısının ilgili bölümünde özetle şunları söyledi: "Fezleke elbette dava demek değil. Savcıların soruşturma için Meclis’ten yetki talep etmesine 'fezleke' diyoruz. Savcılar soruşturabilir, dosyayı kapatabilir de. Ancak çoğu dosyada, şikâyetçinin Cumhurbaşkanı ya da devletin kritik isimleri olduğunu unutmayalım. Yargının siyasallaştığını hatırlayalım. Haliyle fezlekelerin birer birer davaya dönüşeceğini öngörebiliriz. Yargılaması duranların tekrar başlayacağını biliyoruz. Hatta sıraladıklarım dışında da Kılıçdaroğlu’nun açılacak yeni davalarla kuşatılmaya çalışılacağını düşünebiliriz. Dahası, yukarıdaki suçlamalarla binlerce kişinin tutuklandığı hatırlanırsa belki de ana muhalefet liderini tutuklamak isteyen yargı üyeleri karşımıza çıkacak. 'CHP Genel Başkanı cezalandırılacak'Muhalefet üzerindeki yargı bıçağının daha derine inme ihtimali beliriyor. İstanbul il başkanı ve İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP Genel Başkanı cezalandırılacak. Belki ona da siyasi yasak gelecek. Zira fezlekelerin çoğunda Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteneceği de görülüyor. Bir yılın üzerindeki her ceza zaten siyasi demek oluyor."
https://sputniknews.com.tr/20221130/chp-lideri-kilicdaroglunun-da-aralarinda-oldugu-69-fezleke-mecliste-1064027645.html
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kemal kılıçdaroğlu, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, mahkeme
kemal kılıçdaroğlu, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, mahkeme
Barış Terkoğlu: Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
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Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeleri sıralayarak, "İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP Genel Başkanı cezalandırılacak" dedi.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu dönem milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının olmadığına dikkat çekerek, hakkındaki fezlekelerin davaya dönüşerek tutuklanma ihtimaline dikkat çekti.
Meclis Başkanlığı'nın bu dönem seçilemeyen vekillerin fezlekelerini yargıya gönderdiğini hatırlatan Terkoğlu, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ile görüşmesine de yer verdiği köşesinde, "18 değil, 28 fezlekenin olduğunu söyledi. Geçmişteki bazı davaların ise açıldıktan sonra dokunulmazlık nedeniyle durduğunu, yeniden başlayacağını, bunlarla birlikte dosya sayısının 28’i de geçtiğini anlattı" diye yazdı.
Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeleri tek tek yazan Terkoğlu, "Fezlekeler, 110 yıl hapis talebine varan dava potansiyeli gösteriyor. Elbette yeni hazırlananlar da olabilir" dedi.
Terkoğlu, yazısının ilgili bölümünde özetle şunları söyledi:
"Fezleke elbette dava demek değil. Savcıların soruşturma için Meclis’ten yetki talep etmesine 'fezleke' diyoruz. Savcılar soruşturabilir, dosyayı kapatabilir de. Ancak çoğu dosyada, şikâyetçinin Cumhurbaşkanı ya da devletin kritik isimleri olduğunu unutmayalım. Yargının siyasallaştığını hatırlayalım. Haliyle fezlekelerin birer birer davaya dönüşeceğini öngörebiliriz. Yargılaması duranların tekrar başlayacağını biliyoruz. Hatta sıraladıklarım dışında da Kılıçdaroğlu’nun açılacak yeni davalarla kuşatılmaya çalışılacağını düşünebiliriz. Dahası, yukarıdaki suçlamalarla binlerce kişinin tutuklandığı hatırlanırsa belki de ana muhalefet liderini tutuklamak isteyen yargı üyeleri karşımıza çıkacak.
'CHP Genel Başkanı cezalandırılacak'
Muhalefet üzerindeki yargı bıçağının daha derine inme ihtimali beliriyor. İstanbul il başkanı ve İstanbul belediye başkanından sonra belki de CHP Genel Başkanı cezalandırılacak. Belki ona da siyasi yasak gelecek. Zira fezlekelerin çoğunda Kılıçdaroğlu için siyasi yasak isteneceği de görülüyor. Bir yılın üzerindeki her ceza zaten siyasi demek oluyor."