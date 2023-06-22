https://sputniknews.com.tr/20230622/ato-baskani-politika-faizine-iliskin-karar-finansal-istikrari-saglama-yolunda-atilmis-bir-adimdir-1072757003.html

ATO Başkanı: Politika faizine ilişkin karar finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adımdır

ATO Başkanı: Politika faizine ilişkin karar finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adımdır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizine ilişkin kararının finansal istikrarın sağlanması... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T17:05+0300

2023-06-22T17:05+0300

2023-06-22T17:05+0300

ekonomi

ankara ticaret odası (ato)

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Baran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi.Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizine ilişkin kararının, finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adım olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:"Küresel ekonominin çeşitli sancılardan geçtiği, savaş ve salgının etkilerinin devam ettiği ve Yeşil Mutabakat nedeniyle bir dizi dönüşüme hazırlanmamız gereken süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin devamı çok önemli. Bu süreçte yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının korunması amacıyla reel sektörün desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yönetiminde atılacak adımlarla, ülkemizin faiz ve enflasyon kıskacından ilanihaye kurtulacağına ve üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümenin devamının sağlanacağına inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, gelişmeye açık üretim yapımız ve ihracat hevesimizle Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenimiz tamdır."

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ankara ticaret odası (ato)