https://sputniknews.com.tr/20230622/almanya-basbakani-scholzdan-erdogana-isvec-cagrisi-uyelik-yolunu-ac-1072733263.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'
Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'
Scholz, Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliği için 'yolu açmaya' çağırdı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T10:45+0300
2023-06-22T10:45+0300
2023-06-22T11:12+0300
dünya
olaf scholz
recep tayyip erdoğan
nato
isveç
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı. İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:"Gelecek yılan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."
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olaf scholz, recep tayyip erdoğan, nato, isveç
olaf scholz, recep tayyip erdoğan, nato, isveç
Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'
10:45 22.06.2023 (güncellendi: 11:12 22.06.2023) Abone ol
Scholz, Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliği için 'yolu açmaya' çağırdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı.
İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.
Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:
"Gelecek yılan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."