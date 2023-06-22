Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Genel af iddiaları ve Para Politikası toplantısı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230622/almanya-basbakani-scholzdan-erdogana-isvec-cagrisi-uyelik-yolunu-ac-1072733263.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'
Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'
Scholz, Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliği için 'yolu açmaya' çağırdı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T10:45+0300
2023-06-22T11:12+0300
dünya
olaf scholz
recep tayyip erdoğan
nato
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071610753_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89acf1fbb41ffb626f80e26cb5d19df7.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı. İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:"Gelecek yılan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071610753_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2062559c7eae0ac8d760b194deb08bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
olaf scholz, recep tayyip erdoğan, nato, isveç
olaf scholz, recep tayyip erdoğan, nato, isveç

Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'

10:45 22.06.2023 (güncellendi: 11:12 22.06.2023)
© AP Photo / Markus SchreiberOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone olTelegram
Scholz, Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliği için 'yolu açmaya' çağırdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı.
İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.
Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:
"Gelecek yılan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала