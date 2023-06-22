https://sputniknews.com.tr/20230622/almanya-basbakani-scholzdan-erdogana-isvec-cagrisi-uyelik-yolunu-ac-1072733263.html

Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'

Almanya Başbakanı Scholz'dan Erdoğan'a İsveç çağrısı: 'Üyelik yolunu aç'

Scholz, Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliği için 'yolu açmaya' çağırdı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T10:45+0300

2023-06-22T10:45+0300

2023-06-22T11:12+0300

dünya

olaf scholz

recep tayyip erdoğan

nato

isveç

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de vekillere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'in NATO'ya katılım hedefine yönelik itirazlarından vazgeçmeye çağırdı. İsveç'in yeni bir NATO müttefiki olarak 'masaya oturması gerektiğini' söyleyen Scholz, "Geçen yıl Madrid'de hep birlikte karar verdiğimiz gibi, yeniden seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bunun önünü açmaya çağırıyorum" dedi.Scholz ayrıca, Almanya'nın gelecek yıldan itibaren NATO'nun yüzde ikilik harcama hedefini karşılayacağını söyledi:"Gelecek yılan başlayarak, GSYİH'mızın yüzde ikisini on yılların ardından ilk kez savunmaya harcayarak Bundeswehr'in nihayet ihtiyaç duyduğu ekipmanı almasını sağlayacağız."

isveç

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olaf scholz, recep tayyip erdoğan, nato, isveç