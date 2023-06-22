https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html

AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T06:31+0300

2023-06-22T06:31+0300

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türkiye

karadeniz

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Depremin 17.68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

türkiye

karadeniz

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karadeniz, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad