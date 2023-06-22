https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T06:31+0300
2023-06-22T06:31+0300
2023-06-22T06:31+0300
türkiye
karadeniz
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Depremin 17.68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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karadeniz, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
karadeniz, deprem, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), afad
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.42'de merkez üssü Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17.68 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Doğanyurt'a 173 kilometre mesafede olduğu belirlendi.