https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1072728641.html
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, saat 08.21’de, 7 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T08:33+0300
2023-06-22T08:33+0300
2023-06-22T08:40+0300
türkiye
adıyaman
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman Çelikhan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html
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adıyaman, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
adıyaman, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
08:33 22.06.2023 (güncellendi: 08:40 22.06.2023) Abone ol
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, saat 08.21’de, 7 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman Çelikhan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.