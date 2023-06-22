https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1072728641.html

AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, saat 08.21’de, 7 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

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2023-06-22T08:40+0300

türkiye

adıyaman

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman Çelikhan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 08.21'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/afad-duyurdu-karadenizde-44-buyuklugunde-deprem-1072726997.html

türkiye

adıyaman

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adıyaman, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)