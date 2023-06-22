https://sputniknews.com.tr/20230622/abdullah-avcidan-fenerbahce-iddialarina-yanit-bayramdan-sonra-aciklama-yapacagim-1072750744.html
Abdullah Avcı'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Bayramdan sonra açıklama yapacağım
Abdullah Avcı'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Bayramdan sonra açıklama yapacağım
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ismi gündeme gelen Abdullah Avcı ilk kez konuştu. Deneyimli teknik adam bayram sonrasını işaret etti. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T14:44+0300
2023-06-22T14:44+0300
2023-06-22T14:50+0300
spor
abdullah avcı
fenerbahçe
teknik direktör
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Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevden ayrılmasıyla Trabzonspor teknik direktörlüğünü bırakan Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor.Avcı'nın ismi, Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına giren Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor.59 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili iddialar kulüp tarafından da yalanlanmazken, deneyimli teknik adam iddialara yanıt verdi.Play Spor'a konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230613/fenerbahcede-teknik-direktor-kim-olacak-1072380097.html
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abdullah avcı, fenerbahçe, teknik direktör
abdullah avcı, fenerbahçe, teknik direktör
Abdullah Avcı'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Bayramdan sonra açıklama yapacağım
14:44 22.06.2023 (güncellendi: 14:50 22.06.2023) Abone ol
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ismi gündeme gelen Abdullah Avcı ilk kez konuştu. Deneyimli teknik adam bayram sonrasını işaret etti.
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun görevden ayrılmasıyla Trabzonspor teknik direktörlüğünü bırakan Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor.
Avcı'nın ismi, Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışlarına giren Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılıyor.
59 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili iddialar kulüp tarafından da yalanlanmazken, deneyimli teknik adam iddialara yanıt verdi.
Play Spor'a konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi:
"Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım. Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım."