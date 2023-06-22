Abdullah Avcı'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Bayramdan sonra açıklama yapacağım

"Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım. Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım."